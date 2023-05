Metal Gear Solid 3 Remake: veja detalhes do anúncio no PlayStation Showcase

Confirmando rumores, Metal Gear Solid 3: Snake Eater teve um remake anunciado para PC, PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X e Xbox Series S . A revelação foi feita pela Konami nesta quarta-feira (24), durante o novo PlayStation Showcase transmitido pela Sony. O jogo de Hideo Kojima foi lançado originalmente em 2004 para PlayStation 2 e conta a história de origem do Big Boss, razão pela qual a Konami optou por refazer esse título em vez do clássico do PS1, lançado em 1998. Por enquanto, ainda não há informações sobre sua data de lançamento.

De acordo com a publicadora, o jogo será uma “recriação fiel” da história original e também do game design, ao mesmo tempo em que pretende evoluir a gameplay com “visuais de última geração” e uma “experiência de usuário mais fluida”. Vale lembrar que Hideo Kojima, criador e diretor da franquia de espionagem, não trabalha mais na Konami desde 2015 e hoje tem um estúdio próprio: a Kojima Productions — que está por trás de Death Stranding.

O trailer de revelação também não traz muitos detalhes do remake, destacando apenas uma floresta repleta de perigos naturais e o protagonista Naked Snake se camuflando em um pântano. No mesmo instante, começa a tocar o icônico tema Snake Eater, com performance de Cynthia Harrell.

Já existiam boatos de que a Konami trabalharia no jogo em 2021. Na época, fontes do portal VGC reportaram que a empresa japonesa reviveria não apenas a franquia de espionagem, mas também outros clássicos como Castlevania e Silent Hill. Em outubro do ano passado, foi anunciado um remake de Silent Hill 2 desenvolvido pela Bloober Team, de The Medium e Layers of Fear.

Coleção com clássicos

A Konami também anunciou o lançamento da série Metal Gear Solid: Master Collection, que consiste em coletâneas com clássicos da franquia para plataformas modernas. O primeiro volume chega nesta primavera com Metal Gear Solid e as versões remasterizadas de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e do próprio Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

O anúncio também infere que a publicadora pretende lançar outros volumes com jogos diferentes no futuro. Ela ainda não confirmou quais títulos devem ser relançados, no entanto. Esta é uma forma de celebrar o aniversário de 35 anos da franquia, que acontece em julho.