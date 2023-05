Meu PC vai rodar Mortal Kombat 1? Veja requisitos mínimos do game

👉 Qual a melhor série: Street Fighter ou Mortal Kombat? Opine no Fórum do TechTudo

Em Mortal Kombat 1 a história da franquia terá um recomeço após os eventos de Mortal Kombat 11, nos quais Liu Kang se tornou o Deus do Fogo e obteve os poderes de Kronika, a guardiã do tempo. Ele reescreveu toda a história da franquia de forma que os eventos se desdobrassem de uma forma mais justa.

Entre alguns dos lutadores já confirmados estão Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung e Johnny Cage. É possível que mais personagens sejam revelados até o lançamento do game, assim como detalhes sobre a gameplay, que ainda não foi divulgada. A produtora NetherRealm Studios promete um novo sistema de luta, com golpes de quebrar ossos e mais. Segundo o trailer de revelação do game, as execuções Fatality também deverão estar de volta.