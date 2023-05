Microsoft aposenta teclados e mouses após 40 anos

Após 40 anos sem interrupções, a Microsoft decidiu aposentar os periféricos para PC que levam o seu nome, e devem continuar apenas com os teclados e mouses da marca Surface, que tem um volume de produção bem menor. De acordo com a mídia especializada, a medida foi tomada após uma série de demissões nos últimos anos que reduziu drasticamente o número de funcionários na divisão de hardware da companhia. Os hardwares da Surface, que é uma linha premium, nunca foram oficialmente lançados no Brasil, enquanto os da Microsoft costumam ser encontrados com facilidade no mercado.