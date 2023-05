Microsoft tem compra da Activision Blizzard aprovada por Comissão Europeia

👉 Qual é o melhor jogo de Xbox? Opine no Fórum do TechTudo

A Comissão Europeia havia aberto uma investigação sobre a compra da Activision Blizzard em novembro de 2022 e chegou a conclusões semelhantes a outros órgãos reguladores. A maioria deles concorda que não há tantas preocupações sobre competição da Microsoft no mercado de consoles contra Sony e Nintendo. Vale lembrar que a empresa norte-americana oferece, atualmente, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, enquanto as rivais japonesas têm no mercado PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), além do Nintendo Switch.