Midsommar: veja sinopse, elenco, trailer e explicação do filme

O filme Midsommar está disponível no Amazon Prime Video e Telecine , e para aluguel na Apple TV+ e YouTube . Estrelada por Florence Pugh e Jack Reynor, a trama acompanha um casal que viaja à Suécia para participar de um festival de solstício de verão em uma vila rural. Acontece que as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas e suspeitas com o passar dos dias no vilarejo. Lançado em 2019, o longa sueco-americano tem roteiro e direção de Ari Aster (Hereditário) e é considerado um dos grandes hits de terror da atualidade.

O longa-metragem teve distribuição pela A24, e as filmagens ocorreram em Budapeste, na Hungria. Se você gosta de filmes de terror, confira, nas linhas a seguir, mais detalhes de Midsommar.

Enredo de Midsommar

A história gira em torno da estudante de psicologia Dani (Pugh), que vivenciou uma enorme tragédia pessoal: sua irmã matou os pais e, em seguida, cometeu suicídio. Christian (Reynor), seu namorado com comportamento tóxico, tem a intenção de terminar o namoro, mas desiste da ideia ao vê-la depressiva. Com isso, ele a convida para uma viagem – contra a sua vontade – junto de amigos a um pequeno vilarejo chamado Hårga, no interior da Suécia.

No local, um festival que celebra o início do solstício de verão com rituais únicos acontece na comuna. Em vez de férias tranquilas para todo o grupo, a viagem acaba se tornando um verdadeiro pesadelo, com direito a rituais bizarros pagãos envolvendo sacrifícios e muitas drogas alucinógenas.

Elenco

Estrelado por Florence Pugh (Não Se Preocupe Querida) no papel da protagonista Dani e Jack Reynor (Transformers 4) interpretando Christian, o elenco de Midsommar reúne nomes como Vilhelm Blomgren (A Última Carta de Amor) vivendo Pelle, Will Poulter (As Crônicas de Nárnia) dando vida à Mark e Ellora Torchia (Os Cowboys) como Connie.

Além disso, juntam-se ao cast Björn Andrésen (Morte em Veneza), Isabelle Grill (Rave), William Jackson Harper (The Good Place), Liv Mjönes (O Lobo Viking), Anna Åström (How You Look at Me) e Archie Madekwe (Espírito Jovem).

Repercussão

Aclamado pela crítica e considerado um sucesso de bilheteria no gênero de terror nos Estados Unidos, Midsommar tem nota 7,1 no IMDb, com base em 349 mil considerações. No Rotten Tomatoes, o trabalho de Ari Aster alcançou 83% de aprovação da crítica e 63% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, o longa é "ambicioso, elaborado de forma impressionante e, acima de tudo, perturbador".

Sobre as reviews de veículos internacionais, como o britânico The Guardian, o jornalista Peter Bradshaw concedeu cinco estrelas à obra cinematográfica, elogiando o roteiro de Aster. Segundo ele, o script "combina travessuras com uma rendição sensual ao medo e um afrouxamento delirante de sua compreensão da realidade".

Por outro lado, Manohla Dargis, do The New York Times, elogia a performance de Florence Pugh, mas critica duramente a superficialidade dos personagens. Segundo a jornalista, "Ari Aster não está interessado em complexidades psicológicas que podem tornar o destino terminal de um personagem significativo e transformar o virtuosismo da direção em visão".

Final explicado ( Alerta de spoiler! )

Ao final do longa, o público se depara com um desfecho chocante envolvendo o assassinato de todos os amigos de Christian. Primeiramente, Simon e Connie desaparecem misteriosamente e, em seguida, Josh e Mark. Eles foram mortos por desrespeitarem as tradições do vilarejo Hårga, o que inclui a leitura do livro sagrado das runas na Casa do Oráculo e o acasalamento não aprovado com uma das jovens da comunidade pagã.

Outro ponto de destaque do último arco narrativo do longa inclui o dia da dança Maypole, onde Dani e Christian são separados para atividades divididas por sexo. Enquanto a jovem protagonista dança com outras garotas e ganha a competição, tornando-se a Rainha de Maio, seu namorado é convidado a acasalar com Maja (Isabelle Grill) em um ritual sexual, que consiste em trazer sangue de fora para dentro da comunidade.

Ao testemunhar o ato de infidelidade, Dani foge aos prantos, seguida pelo choro coletivo das jovens do vilarejo, que sentem sua dor. É justamente nesta cena que o consolo que a personagem tanto precisava em seu momento de luto aparece, já que foi amplamente ignorado por Christian.

Neste ponto da narrativa é apresentada a verdadeira razão por trás do intuito de trazer forasteiros à Hårga: durante a celebração final do ritual pagão de Midsommar, o sacrifício ritualístico é necessário. E, por terem cometidos faltas graves em relação às regras da comunidade, os amigos de Christian foram mortos antes. Para finalizar o culto, dois voluntários da aldeia e um sacrifício adicional ainda devem acontecer.

Com o coração partido pela raiva acumulada de viver em um relacionamento abusivo, Dani, ao saber do sacrifício, escolhe Christian para o ritual final, deixando claro que escolheu a comunidade como sua nova família.

