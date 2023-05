Mortal Kombat 1 (MK1) ganha trailer e chega ainda em 2023; veja detalhes

Vale lembrar que a pré-venda do game começa já nesta sexta-feira (19) por a partir de US$ 69,99 (aproximadamente R$ 347), e vai incluir tanto o personagem jogável Shang Tsung, destaque do trailer, quanto o acesso ao beta do game, que acontece em agosto. A seguir, veja mais detalhes sobre o novo título da franquia, sua história, lutadores já revelados e preço do game.

1 de 1 Mortal Kombat 1: veja personagens já confirmados no novo jogo da NetherRealm Studio — Foto: Reprodução/YouTube Mortal Kombat Mortal Kombat 1: veja personagens já confirmados no novo jogo da NetherRealm Studio — Foto: Reprodução/YouTube Mortal Kombat

De acordo com a empresa, a história dá sequência aos desdobramentos de Mortal Kombat 11, mas agora em um novo universo criado por Liu Kang, que agora é o Deus do Fogo. Por esse motivo, os jogadores devem encontrar novas versões de vários lutadores icônicos. Entre os já confirmados no elenco estão: Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Johnny Cage e Shang Tsung — que será um brinde exclusivo de pré-compra.

Os jogadores podem esperar o tradicional modo de história da NetherRealm que definiu o gênero, focado em uma narrativa mais cinematográfica. As primeiras informações revelam, ainda, que os fãs devem testemunhar reviravoltas inusitadas em antigas rivalidades e histórias de fundo originais. Isso fica claro ao observar personagens como Scorpion e Sub-Zero colaborando.

Uma das novidades do jogo é o sistema de Kameo, que traz uma seleção exclusiva de personagens que podem ser chamados para ajudar em combate. Com essa mecânica, a ideia é criar novas possibilidades de gameplay. Além disso, os Kameo serão selecionados separadamente do elenco principal de lutadores. Para os entusiastas de partidas online, também está confirmado o suporte a netcode de rollback.

Até o momento, não há vídeos que demonstrem o gameplay de Mortal Kombat 1. É de se esperar, no entanto, que o jogo receba mais detalhes durante o Summer Game Fest, que acontece no próximo dia 8 de junho, ou em eventos próprios de algumas fabricantes. Vale lembrar que o próximo PlayStation Showcase, agendado para 24 de maio, é um dos que pode servir de palco para uma revelação de gameplay.