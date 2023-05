Moto G22 vale a pena? Conheça o celular da Motorola

O Moto G22 é um smartphone Motorola com perfil intermediário e que pode ser encontrado com preço bastante interessante, abaixo de R$ 1 mil, na Americanas. Venha conhecer um pouco mais dessa opção custo-benefício para entender se esse pode ser seu novo celular ou uma ideia esperta de presente para o Dia das Mães.

O Moto G22 foi lançado em abril de 2022 com opções nas cores azul, preta ou verde. Ele integra a família Moto G da Motorola, que conta, atualmente e de forma oficial pela marca, com os smartphones Moto G32, Moto G52, Moto G23, Moto G53 5G e Moto G73 5G.

Além destes celulares, o consumidor encontra diversas outras opções da Motorola, incluindo lançamentos recentes, em estoque com varejistas e vendedores parceiros, inclusive na Americanas.

Tela e especificações do Moto G22

O Moto G22 vem com tela de LCD de 6,5 polegadas de resolução HD+ (720 x 1600 pixels) e atualização de 90 Hz (ou seja, 90 vezes por segundo), o que garante animações muito fluidas e boa performance em vídeos e serviços de streaming.

Ele conta com sensor biométrico no botão Power, conexão com redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 5.0 e possui rádio FM. Por outro lado, ele não conta com suporte à internet 5G, nem proteção contra riscos ou impactos no vidro da tela. O corpo do celular é construído em plástico com textura metálica e brilhante.

Por dentro, o Moto G22 é equipado com o chip Mediatek Helio G37 de oito núcleos, que pode chegar a 2,3 GHz de velocidade de processamento. Segundo a marca, é um processador otimizado para economia de bateria, com núcleos que operam a uma velocidade mais baixa, de 1,8 GHz.

O aparelho possui 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão com cartão microSD para até 1 TB.

Com essa configuração, o Moto G22 é indicado para usuários que vão utilizar os aplicativos mais comuns, como troca de mensagens, redes sociais, banco, e-mail e outros recursos de estudo ou trabalho. Por outro lado, ele pode apresentar mais dificuldade com jogos e aplicativos mais pesados.

A bateria é de 5.000 mAh, o que permite ao usuário médio chegar ao fim do dia com carga. Ainda assim, a Motorola inclui um carregador TurboPower de 20 W para carregamento rápido, que promete 12 horas de uso com apenas 30 minutos conectado.

Segundo a marca, o Moto G22 vem com Android 12 e a interface Material You, que apresenta ícones maiores, bordas arredondadas e widgets aprimorados. Mas a Motorola já disponibiliza a atualização para o Android 13, versão mais atual do sistema operacional do Google.

Câmeras do Moto G22

O sistema de câmeras e o processamento de fotografias é o destaque do Moto G22. O módulo traseiro de câmeras inclui uma lente principal de 50 MP com abertura f/1,8, que permite maior captura de luz, e tecnologia Quad Pixel. Segundo a Motorola, a função consegue fotos mais nítidas ao usar vários pixels na construção de cada ponto. Ela possui ainda controle de foco e ISO e modo Night Vision, para cenas noturnas ou ambientes com pouca luz.

A lente ultrawide de 8 MP tem 118° de abertura e captura um maior ângulo de imagem. O sistema ainda possui zoom digital de até 8X e sensor de profundidade, que incrementa o resultado em fotos aproximadas. As lentes podem gerar fotos e vídeos com HDR e os vídeos têm resolução máxima Full HD.

A câmera frontal, por sua vez, tem 16 MP de resolução e fica abrigada em um pequeno furo na tela.

Confira a ficha técnica completa do Moto G22

Tela: 6,5 polegadas IPS 90 Hz, resolução HD+ (720 x 1600 pixels)

Câmera principal: quádrupla, principal de 50 MP, ultrawide 8 MP, macro 2 MP e sensor de proximidade 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Processador: MediaTek G37 (octa-core de 2,3 GHz)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Dimensões e peso: 164 x 75 x 8,5 mm; 185 g

Cores: azul, preto ou verde.