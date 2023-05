Motorola anuncia o lançamento de três novos celulares; veja detalhes

Os aparelhos da linha Moto G integram a categoria econômica da empresa e chegam ao comércio por US$ 249,99 e US$ 199,99, equivalente a R$ 1.260 e R$ 1.000 na conversão direta sem impostos. Já o Edge Plus, alinhado à família premium da fabricante, traz especificações mais elaboradas e preço estimado em US$ 799,99 (ou R$ 4.020 na conversão direta sem taxas) para acompanhar a ficha técnica mais cara. Por enquanto, não há previsão de chegada dos modelos ao Brasil.

2 de 5 Moto G Stylus é uma das opções da linha econômica da fabricante — Foto: Divulgação/Motorola Moto G Stylus é uma das opções da linha econômica da fabricante — Foto: Divulgação/Motorola

Moto G 5G

O Moto G 5G, um dos intermediários anunciados pela Motorola, traz tela de 6,5 polegadas e proporção de 20:9. Com resolução de 1.600 x 720 pixels, o display ainda aloca um recorte discreto para a câmera e atualiza as imagens 120 vezes por segundo. Amantes de fotos podem contar com um sensor principal de 48 MP e um secundário de 2 MP para a lente macro. A câmera de selfies, por sua vez, tira fotos e faz chamadas de vídeo com 8 MP.

A ficha técnica menciona o Snapdragon 480 Plus e o Adreno 619 no campo do desempenho, que opera em conjunto com uma memória RAM de 4 GB para executar as tarefas do dia a dia. Já o armazenamento fica em 128 GB e reserva espaço para um cartão microSD, caso necessário. Usuários ainda podem contar com rede 5G, Wi-Fi 6 e bateria de 5.000 mAh. O sistema contido na versão de fábrica é o Android 13.

3 de 5 Tela do Moto G 5G tem 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Reprodução/91 Mobiles Tela do Moto G 5G tem 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Reprodução/91 Mobiles

Moto G Stylus

O lançamento global também reservou espaço para o Moto G Stylus, um aparelho com tela de 6,5 polegadas, resolução em HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Embora tenha semelhanças em relação ao modelo anterior, este celular traz distinções em termos de desempenho, já que opta pelo processador Helio G85, da MediaTek. Desta vez, o chip trabalha com a memória RAM de 4 GB e o armazenamento de 64 GB, também com suporte para microSD.

A câmera dupla alocada na traseira do celular oferece um sensor principal de 50 MP e um secundário, com tecnologia macro, de 2 MP para fotos de objetos próximos com riqueza de detalhes. Enquanto isso, o campo de recursos inclui Bluetooth 5.1, internet de quinta geração e Wi-Fi 6. A alimentação do telefone é feita por uma bateria de 5.000 mAh e o sistema usado é o Android 13.

4 de 5 Câmera do Moto G Stylus tira fotos de até 50 MP — Foto: Reprodução/91 Mobiles Câmera do Moto G Stylus tira fotos de até 50 MP — Foto: Reprodução/91 Mobiles

Motorola Edge Plus

A Motorola trouxe o Edge Plus para sua família premium e renovou a linha com um aparelho que traz telona de 6,7 polegadas, com tecnologia pOLED e resolução Full HD+. O visor ainda inclui recursos como taxa de 165 Hz, Dolby Vision e revestimento pelo Gorilla Glass Victus.

O desempenho do dispositivo conta com a ajuda do chip Snapdragon 8 Gen 2, um componente de oito núcleos que roda com velocidades de até 3,2 GHz. No quesito memória, o celular disponibiliza 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Quem precisa de mais espaço para dados pode contar com a ajuda de um cartão microSD.

O campo das câmeras reserva uma lente principal de 50 MP, uma ultra wide de 50 MP e uma teleobjetiva de 12 MP. As selfies podem ser registradas com um sensor de 60MP. A bateria que alimenta todo o aparelho dispõe de 5.100 mAh e pode ser reposta com um carregador de até 68 W. Por fim, os recursos mencionam rede 5G, proteção contra água e poeira e Bluetooth 5.3.

5 de 5 Motorola Edge Plus tem proteção IP68 contra água e poeira — Foto: Reprodução/GSM Arena Motorola Edge Plus tem proteção IP68 contra água e poeira — Foto: Reprodução/GSM Arena

Preços

Moto G 5G (128 GB + 4 GB): US$ 299,99, equivalente a R$ 1.260 na cotação atual, sem impostos

Moto G Stylus (64 GB + 4 GB): US$ 199,99, equivalente a R$ 1.000 na cotação atual, sem impostos

Motorola Edge Plus (512 GB + 8 GB): US$ 799,99, equivalente a R$ 4.020 na cotação atual, sem impostos