Motorola Edge 40 é lançado com tela de 144 Hz e proteção contra água

O dispositivo possui tela pOLED com 6,55 polegadas de tamanho, resolução de 2.400 x 1.080 pixels e até 1.200 nits de brilho máximo. Vale ressaltar que o Edge 40 Pro possui taxa de atualização de 165 Hz e 6,67”, duas diferenças relevantes em relação ao lançamento atual. Nas linhas a seguir confira outras especificações do aparelho da Motorola.

O Motorola Edge 40 oferece uma câmera dupla com sensor principal de 50 megapixels e a abertura mais ampla encontrada em um dispositivo “Edge”, o que significa maior captura de luz e, por conta disso, deve obter fotos com melhor qualidade. A câmera secundária, responsável pelos registros ultrawide, tem 13 MP. Já a câmera frontal possui 32 MP.

De acordo com o site PhoneArena, o novo celular tem um dos corpos mais finos da Motorola, com 7,6 mm de espessura total. Quanto ao design, ele tem aparência curva na parte da frente e atrás, tela também curvada nas bordas, acabamento de alumínio nas laterais e está disponível nas cores azul, preto ou verde.

Para completar a ficha técnica, o aparelho tem certificação IP68 contra areia, poeira e submersão em água doce, entrada USB-C e vem com bateria de 4.400 mAh, com suporte para carregadores de até 68 W com fio e até 15 W sem fio. A fabricante incluiu na caixa do produto um carregador de 68 W, o que não é comum em outras empresas do ramo, como destacou o site PhoneArena.