Motorola Edge 40 é lançado no Brasil; confira preço e outros detalhes

A Motorola confirmou o lançamento no Brasil do Edge 40, o celular topo de linha da marca com processador MediaTek Dimensity 8020, tela com taxa de atualização de 144 Hz e certificação IP68 de resistência a água e poeira. O smartphone, anunciado nesta sexta-feira (19), já está disponível para venda imediata no varejo por R$ 3.999 em três opções de cores: magenta, preto e verde, entretanto, esta última poderá ser encontrada somente na loja oficial da fabricante.