Motorola Razr 40: novo sucessor do V3 deve chegar no dia 1º de junho

A Motorola divulgou, nesta terça-feira (16), um teaser que dá pistas sobre o lançamento do Razr 40 . Segundo a publicação, a marca fará o anúncio do celular em 1º de junho e, ao que parece, a categoria será beneficiada com dois modelos dobráveis. Nas últimas semanas, o sucessor do V3 tem sido pautado em uma série de vazamentos que já delineiam o que se pode esperar nas próximas semanas. No entanto, as informações oficiais se restringiram a confirmar apenas a data de apresentação e a sugerir que poderiam surgir dois dispositivos no evento.

Segundo rumores, a empresa pode anunciar o Razr 40 Ultra, uma versão topo de linha com tela externa grande, e também o Razr 40, um modelo mais simples que viria para rivalizar com o Galaxy Z Flip 5. Embora haja muitas especulações sobre design e ficha técnica dos dobráveis da Motorola, ainda não há rumores concretos sobre o preço esperado para a venda dos aparelhos.

2 de 2 Moto Razr 40 será apresentado em 1º de junho — Foto: Reprodução/MySmartPrice Moto Razr 40 será apresentado em 1º de junho — Foto: Reprodução/MySmartPrice

Uma das renderizações divulgadas nas últimas semanas indica que o modelo Ultra deve carregar um display auxiliar grande o suficiente para interagir com apps e checar mensagens. Além disso, a área externa ainda abarcaria um conjunto duplo de lentes, enquanto a parte interna teria espaço para um sensor frontal, que seria alocado em entalhes.

Quanto à ficha técnica, espera-se que o Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm, apareça entre as especificações. As expectativas também mencionam uma memória RAM de 12 GB e armazenamento de até 512 GB. Uma das missões da Motorola é, justamente, alcançar outros dobráveis em termos de processamento, já que o Z Flip 5 pode desembarcar no mercado equipado com o Snapdragon 8 Gen 2.

Já a versão mais em conta, Motorola Razr 40, chegaria com especificações semelhantes, mas com visual externo diferente. Neste modelo, as renderizações indicam a tela auxiliar com proporções bem menores, apenas para ajudar a checar horário, clima e interagir com o player de música.

O jogo duplo de lentes, no entanto, também deve aparecer no modelo mais simples. Se os sensores seguirem o mesmo padrão, é possível esperar lentes de 12 e 13 MP no arranjo dos dois telefones. Já as cores esperadas para a estrutura do Razr 40 são preto, creme, roxo e verde. Enquanto isso, o aparelho Ultra deve apresentar opções em azul e vermelho.

Por ora, nenhuma das características do acabamento ou da ficha técnica dos celulares foi confirmada pela Motorola. Assim, elas devem ser asseguradas ou contestadas apenas no evento de lançamento, previsto para o próximo mês.