MSI 2023: como assistir à final entre JD Gaming e Bilibili Gaming

A grande final do Mid-Season Invitational ( MSI ) 2023, torneio internacional de League of Legends , acontece neste domingo (21) a partir das 8h, no horário oficial de Brasília. O duelo será entre JD Gaming e Bilibili Gaming, ambas da China. Para assistir, você poderá acessar os canais oficiais do CBLOL na Twitch ou no YouTube . Além disso, ainda há algumas opções de streamers selecionados pela Riot Games para fazer costreaming do MSI. Entre eles, estão nomes como Gustavo "Baiano" Gomes, Felipe "YoDa" Noronha e Gabriel "Revolta" Cresci.

Vale lembrar que o MSI 2023 acontece em Londres, no Reino Unido. A campeã do torneio levará a taça e a premiação mínima de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil), valor que aumentará com parte do lucro da venda do passe na loja virtual do League of Legends. Confira, a seguir, foi a campanha de ambas as equipes até a decisão do torneio.

JDG e BLG são as finalistas do Mid-Season Invitational 2023

JD Gaming

A JD Gaming se classificou para o MSI 2023 como campeã da 1° etapa da LPL, a liga chinesa de League of Legends. Com jogadores como o atirador Park "Ruler" Jae-hyuk e o topo Bai "369" Jiahao em ótima fase, o esquadrão era tido como um dos favoritos ao título ao lado de suas rivais da LCK, Gen.G Esports e T1. Entretanto, as equipes da Coreia do Sul não conseguiram repetir o mesmo feito do Mundial de LOL 2022, onde dois times do país chegaram à final, e ficaram pelo caminho.

A campanha da JDG se iniciou na fase de chaves, a última do MSI 2023. Seu início foi avassalador com duas vitórias por 3–0, uma na estreia contra a Golden Guardians e a outra contra a Bilibili Gaming. Na final da chave superior, a prova de fogo veio contra a T1, da lenda Lee "Faker" Sang-hyeok, e uma vitória apertada por 3–2 para ser o primeiro time classificado para a final.

Campeã da LPL, JDG é a favorita na final do MSI 2023

Bilibili Gaming

Diferentemente da JD Gaming, a BiliBili Gaming precisou encarar a fase de entrada do MSI 2023 por ter sido a vice-campeã da liga chinesa. Sua estreia foi contra a Rainbow7, da América Latina, e o favoritismo foi confirmado com vitória por 2–0 em dois jogos muito controlados. Depois, a BLG sofreu seu primeiro susto em série MD3 contra a Golden Guardians, da América do Norte. Os chineses também tinham todo o favoritismo ao seu lado nesse duelo, mas foram derrotados no segundo jogo da série. Mesmo assim, a BLG assegurou a vitória por 2–1 e, com isso, a classificação para a fase de chaves.

No palco principal do MSI 2023, a BLG iniciou com vitória avassaladora contra a Cloud9, da América do Norte, antes de sofrer seu primeiro revés na competição. A derrota veio na reedição da final da LPL contra a JD Gaming, que superou sua rival por 3–0. Na chave inferior, a BLG passou por G2 Esports, da Europa, e ainda precisou superar as duas representantes da Coreia do Sul, Gen.G Esports e a atual vice-campeã mundial T1. Sua ótima campanha de recuperação pode ser o bastante para ignorar o favoritismo da JDG, buscar a revanche e levantar a taça em Londres.

Bilibili Gaming fez excelente campanha para se recuperar na chave inferior e vai encarar sua algoz JDG na decisão