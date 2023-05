MSI 2023: como assistir aos jogos da LOUD na fase de entrada

O Mid-Season Invtational (MSI) 2023, torneio internacional de League of Legends, começa nesta terça-feira (2) com sua fase de entrada. A LOUD é a representante brasileira na competição, que será realizada em Londres, na Inglaterra, e reunirá 13 das melhores equipes do mundo no momento. Para assistir aos jogos com narração em português, basta acessar os canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Também vale lembrar que a Riot Games trará a opção do co-streaming para a edição deste ano, de forma que streamers pré-selecionados também transmitirão as disputas ao vivo. Veja, a seguir, mais detalhes do MSI 2023.