MSI 2023: JDG vence a BLG e é campeã do torneio de League of Legends

A JD Gaming superou a Bilibili Gaming e se sagrou campeã do Mid-Season Invitational ( MSI ) 2023, torneio internacional de League of Legends . A decisão pelo título se destacou por ser a primeira vez na história dos campeonatos internacionais do MOBA da Riot Games que duas equipes da China chegaram à final, superando as principais rivais da Coreia do Sul. No duelo, realizado em Londres, capital do Reino Unido, a JDG se mostrou mais preparada e organizada do que a BLG durante a série e, sem maiores sustos, chegou à vitória por 3–1 para levantar a taça do MSI 2023.

Vale destacar que esse foi o primeiro título internacional da JDG, que já havia mostrado seu potencial quando chegou ao Top 4 do Mundial de LOL 2022. Com o título, o esquadrão levou a premiação de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil), que será aumentada com parte do lucro das vendas do passe do MSI na loja do MOBA. A seguir, confira como foi a série melhor de cinco partidas (MD5) entre JDG e BLG e como ficou a classificação final.

1 de 5 JD Gaming é a campeã MSI 2023 — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff) JD Gaming é a campeã MSI 2023 — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff)

Jogo 1

A JD Gaming se mostrou muito confortável já no primeiro draft da série. Confundindo a todos, o esquadrão colocou o Gragas nas mãos do topo Bai "369" Jiahao como uma evidente resposta para o Jax de Chen "Bin" Zebin. Além disso, o Nautilus, muito popular na rota do meio do metagame atual, foi parar na selva da JDG para Seo "Kanavi" Jin-hyeok. Como resultado, 369 (Gragas) se viu confortável em seu duelo contra Bin (Jax), enquanto Zhuo "knight" Ding (Jayce) foi o dono da rota do meio durante o early game.

Outro ponto a se destacar da JDG foi o seu já conhecido posicionamento nas lutas entre equipes, segurando bem a backline e colocando os carregadores para brilhar. A BLG bem que tentou responder com pickoffs, mas o talento individual de seus adversários se sobressaiu, principalmente se falarmos das jogadas de knight (Jayce). No final, a BLG levou apenas uma torre, enquanto a JDG controlou o game de ponta a ponta, até derrubar o Nexus aos 25 minutos de partida.

2 de 5 knight deu aulas de Jayce e se destacou em uma partida onde toda a sua equipe entregou uma ótima atuação — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff) knight deu aulas de Jayce e se destacou em uma partida onde toda a sua equipe entregou uma ótima atuação — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff)

Jogo 2

No começo do segundo jogo, uma confusão generalizada no vermelho da BLG, resultando no first blood em cima do caçador Peng "XUN" Lixun (Maokai) e em um abate para o atirador Zhao "Elk" Jiahao (Jinx), que viria a chegar ao segundo abate minutos depois em gank de seu parceiro da selva. A partida continuou bastante movimentada e com ambas as equipes tentando encontrar seus espaços para lutas e fazer objetivos. A JDG aparentou estar mais organizada até certo ponto do jogo, mas a BLG respondia com mais dragões, o primeiro Barão e uma maior vantagem de ouro, mesmo perdendo na questão dos abates.

Por sinal, pelo lado da BLG, estava difícil saber se Chen "Bin" Zebin (Gwen) estava recebendo pickoffs dos adversários por um posicionamento ruim ou se havia algum propósito em suas mortes. Afinal, a BLG aproveitou bem o tempo que seu topo ganhou em diversos momentos e teve muita vantagem com uma execução superior no macro game. Eventualmente, Bin parou com a brincadeira, Zeng "Yagao" Qi colocou seu Jayce para funcionar e Luo "ON" Wenjun (Rakan) fez ótimas execuções em lutas de equipes para que a BLG chegasse à vitória aos 31 minutos.

3 de 5 Bilibili Gaming foi superior no segundo jogo da final do MSI 2023 — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff) Bilibili Gaming foi superior no segundo jogo da final do MSI 2023 — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff)

Jogo 3

Para o terceiro jogo, a JDG assegurou a primeira escolha de Jayce para Zhuo "knight" Ding. Em duas partidas, o campeão se destacou e seguiu como prioridade para os times. Já pelo lado da BLG, surpreendeu a escolha de Vayne para Zhao "Elk" Jiahao, uma decisão que fez a torcida em Londres comemorar, visto que não é tão comum ver a campeã no competitivo hoje em dia. Entretanto, Elk não fez valer sua escolha pela Vayne, e Jayce voltou a se mostrar como o campeão que viria a decidir os rumos da série.

Tudo começou a dar errado para a BLG aos seis minutos, com um counter-gank preciso de Seo "Kanavi" Jin-hyeok (Sejuani) na rota inferior para assegurar o first blood em Elk (Vayne). A JDG também aproveitou bem as decisões duvidosas da BLG durante o jogo, como a tentativa falha de pickoff aos 19 minutos em Bai "369" Jiahao, que já estava com muita defesa com seu Sion. Com o domínio de mapa, a JDG superou a vantagem de 10 mil rapidamente e fechou o jogo com apenas 23 minutos de partida.

4 de 5 JD Gaming fez valer a escolha do campeão Jayce para Zhuo "knight" Ding — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff) JD Gaming fez valer a escolha do campeão Jayce para Zhuo "knight" Ding — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff)

Jogo 4

No primeiro tournament point da JD Gaming, a Bilibili Gaming tinha o first pick, por jogar no lado azul, mas optou por deixar novamente o Jayce nas mãos de Zhuo "knight" Ding. Nos primeiros minutos, a decisão da BLG se mostrou bastante equivocada, visto que knight (Jayce) dominou completamente a rota contra Zeng "Yagao" Qi (Sylas) e fez toda a diferença com boas rotações para sua equipe. Destaque também para o caçador Seo "Kanavi" Jin-hyeok (Maokai), que obteve muito sucesso em suas emboscadas e até fez um fácil roubo de dragão ao encontrar Peng "XUN" Lixun (Vi) sozinho fazendo o objetivo.

O único bom momento da BLG veio em uma jogada de Chen "Bin" Zebin (Gnar), que roubou de forma milagrosa o terceiro dragão do jogo. Porém, foi longe de ser o bastante para o esquadrão esboçar uma reação. O mapa era todo da JDG, que conquistou o Barão rapidamente e utilizou o buff, a vantagem de ouro e todo o seu potencial de luta entre equipes para empurrar sua adversária até a base. Assim, o time fechou o confronto com apenas 22 minutos e ficou com o título do MSI 2023.

5 de 5 Taça do MSI 2023 ficou para a JD Gaming após vitória sobre a Bilibili Gaming — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff) Taça do MSI 2023 ficou para a JD Gaming após vitória sobre a Bilibili Gaming — Foto: Divulgação/Riot Games (Colin Young-Wolff)

Sobre o MSI 2023

O Mid-Season Invitational (MSI) 2023 foi realizado em Londres, capital do Reino Unido. O torneio começou no dia 2 de maio estreando seu novo formato, com fase de entrada e fase de chaves. O Brasil foi representado apenas pela LOUD, que foi eliminada na fase de entrada com uma vitória contra a DetonatioN FocusMe e derrotas para a G2 Esports e a PSG Talon. Ao todo, foram 13 equipes participantes, sendo que oito iniciaram suas campanhas pela fase de entrada e as cinco com as maiores seeds foram classificadas diretamente para a fase de chaves.

No final, China e Coreia do Sul voltaram a mostrar superioridade frente às demais ligas regionais e dominaram o Top 4 do torneio. Vale lembrar que a premiação inicial do MSI 2023 é de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão), valor que será aumentado com parte do lucro das vendas do passe do MSI no League of Legends. Na tabela abaixo, veja a classificação completa da competição e o prêmio inicial recebido por cada participante:

MSI 2023 – Classificação Final Colocação Equipe Região Premiação 1° JD Gaming China US$ 50 mil (R$ 250 mil) 2° Bilibili Gaming China US$ 37,5 mil (R$ 187,5 mil) 3° T1 Coreia do Sul US$ 30 mil (R$ 150 mil) 4° Gen.G Esports Coreia do Sul US$ 25 mil (R$ 125 mil) 5°–6° G2 Esports e Cloud9 EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e América do Norte US$ 20 mil (R$ 100 mil) 7°–8° MAD Lions e Golden Guardians EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e América do Norte US$ 15 mil (R$ 75 mil) 9° PSG Talon Ásia-Pacífico US$ 12,5 mil (R$ 62,5 mil) 10°–11° LOUD e Rainbow7 Brasil e América Latina US$ 7,5 mil (R$ 37,5 mil) 12°–13° GAM Esports e DetonatioN FocusMe Vietnã e Japão US$ 5 mil (R$ 25 mil)