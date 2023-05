MSI 2023: veja tabela, jogos da LOUD e resultados da fase de entrada

A fase de entrada do Mid-Season Invitational ( MSI ) 2023, torneio internacional de League of Legends , acontece entre os dias 2 e 7 de maio em Londres, na Inglaterra. A competição, realizada desde 2015, irá estrear um novo formato, com todas as partidas realizadas em séries MD3 ou MD5, além de chaves de eliminação dupla no caminho para chegar aos playoffs.

Mid-Season Invitational (MSI) 2023 começa com sua fase de entrada no dia 2 de maio

Fase de entrada

A fase de entrada, também chamada de Play-In, do MSI 2023 contará com oito equipes participantes. Cada time se classificou sendo campeão ou vice-campeão de sua respectiva região. São eles: LOUD (Brasil), DetionatioN FocusMe (Japão), GAM Esports (Vietnã), PSG Talon (Ásia-Pacífico) e Movistar Rainbow7 (América Latina).

Já os que chegaram como vice-campeões são Bilibili Gaming (China) e Golden Guardians (América do Norte). No caso da G2 Esports (EMEA), o esquadrão foi campeão da LEC Winter 2023, mas seu 4° lugar na LEC Spring 2023 não concedeu pontos o suficiente para ela avançar à fase final diretamente.

A G2 Esports será a primeira adversária da LOUD na competição MSI 2023

Vale destacar que a T1 (Coreia do Sul) foi a única vice-campeã entre todas as regiões que conseguiu vaga direta para a fase de chaves. Gen.G (Coreia do Sul), JD Gaming (China) e Cloud9 (América do Norte) foram campeões de suas respectivas regiões e apenas aguardam o encerramento da fase de entrada para estrearem no MSI.

Já a MAD Lions (EMEA) foi campeã da LEC Spring 2023 e superou a G2 em pontos por ter sido vice-campeã da LEC Winter 2023, conquistando, assim, a vaga de EMEA (Europa, Oriente Médio e África) nos playoffs.

A LOUD caiu na fase de entrada, na qual precisa vencer as séries MD3 ou MD5 para se classificar à fase de chaves

Calendário da primeira fase

A fase de entrada colocará todos os times em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e inferior. Todos os duelos dessa fase serão definidos em séries melhores de três partidas (MD3). A exceção é apenas a final da chave inferior, a ser definida em uma série melhor de cinco partidas (MD5). Apenas as três melhores equipes se classificarão para a fase de chaves. Veja os duelos e os resultados da fase de entrada do MSI 2023:

Terça-feira, 2 de maio

9h – DetonatioN FocusMe x PSG Talon

12h – LOUD x G2 Esports

Quarta-feira, 3 de maio

9h – Movistar R7 x Bilibili Gaming

12h – GAM Esports x Golden Guardians

Quinta-feira, 4 de maio

9h – MD3 a ser definida

12h – MD3 a ser definida

Sexta-feira, 5 de maio

9h – MD3 a ser definida

12h – MD3 a ser definida

Sábado, 6 de maio

8h – MD3 a ser definida

11h – MD3 a ser definida

Domingo, 7 de maio

8h – MD5 a ser definida