Não é só nude: CEO do OnlyFans revela outras formas de usar a rede; veja

Em janeiro de 2021, a empresa lançou "OFTV" (https://of.tv/), uma plataforma de vídeo gratuita com conteúdo original dos criadores do OnlyFans, e segue investindo no canal desde então. Por meio do serviço, que está disponível na versão web e como aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), os usuários podem compartilhar vídeos curtos e longos com uma ampla comunidade de espectadores. Ao todo, são mais de 800 vídeos e mais de 100 criadores na plataforma. O objetivo é ajudar os produtores de conteúdo a alcançarem novas audiências e aumentarem a base de fãs.

1 de 3 OnlyFans aberto no celular — Foto: Getty Images OnlyFans aberto no celular — Foto: Getty Images

Apesar de não ser monetizável, o conteúdo publicado na OFTV pode contribuir para atrair novos inscritos. Uma vez que tiver a sua própria comunidade de fãs, o criador poderá gerar receita a partir de diferentes opções: pacotes de assinatura, publicações, mensagens e lives pagas.

As possibilidades de produção de conteúdo também são muito amplas e vão bem além das nudes. Segundo Amrapali Gan, há comediantes usando o OnlyFans para compartilhar piadas mais "ríspidas" que eles não teriam espaço para compartilhar em outros lugares, por exemplo.

2 de 3 Página inicial da OFTV — Foto: Reprodução/OFTV Página inicial da OFTV — Foto: Reprodução/OFTV

Ainda assim, a presença de conteúdo adulto segue sendo a marca da rede social. "Sempre vamos ser conhecidos como uma plataforma que contém conteúdo adulto, mas o importante é que a plataforma é para criadores se expressarem de forma segura e se conectarem com sua comunidade de fãs. É importante que as pessoas pensem no OnlyFans como um lugar seguro", afirma a CEO da plataforma.

O OnlyFans é bastante rigoroso em relação à segurança dos usuários. De acordo com Amrapali Gan, 80% dos mais de 1.000 funcionários da empresa estão dedicados à moderação de conteúdo, e qualquer material publicado no OnlyFans – como fotos, vídeos e mensagens – está sujeito à revisão de um ser humano, embora a plataforma também use inteligência artificial (IA) em seu sistema de detecção. O uso de automações, entretanto, não elimina a supervisão por um funcionário. "No fim das contas, nada substitui o olho humano", disse Amrapali Gan.

3 de 3 Amrapali Gan, CEO do OnlyFans, em palestra no Web Summit 2023 — Foto: Reprodução/Web Summit Amrapali Gan, CEO do OnlyFans, em palestra no Web Summit 2023 — Foto: Reprodução/Web Summit

Ela reforçou ainda que a plataforma possui um processo "robusto" para admitir novos criadores de conteúdo, que precisam enviar documentos pessoais de identificação e passar por uma verificação de identidade com selfie. "Vemos tudo que está acontecendo e sabemos quem todo mundo é", garantiu Amrapali Gan.

Mesmo assim, é recomendado que os usuários do OnlyFans se cerquem de alguns cuidados para garantir a segurança na rede social. Entre eles estão usar um e-mail anônimo para criar a conta, remover os dados EXIF das fotos, não expor o rosto e aplicar marca d'água aos conteúdos.

