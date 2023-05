NBA 2K23 e Jurassic World são os jogos grátis da PS Plus em junho

Os títulos poderão ser baixados a partir do dia 6 de junho e permanecerão disponíveis até 3 de julho. Usuários têm também até o dia 6 para baixar os games da PS Plus de maio: Grid Legends, Chivalry 2 e Descenders. Confira mais detalhes sobre cada um dos jogos da PS Plus de junho.

1 de 4 Confira os jogos gratuitos da PS Plus de junho — Foto: Divulgação/Steam Confira os jogos gratuitos da PS Plus de junho — Foto: Divulgação/Steam

NBA 2K23 | PS5, PS4

NBA 2K23 traz para os fãs de basquete a chance de jogar com seus atletas e times favoritos da NBA e WNBA . O jogo conta com uma jogabilidade de dribles e arremessos melhorados por causa da ferramenta Pro Stick, além um impulso de adrenalina que adiciona explosão e melhorias de habilidade. O jogo inclui diversos modos como a campanha MyCareer, a possibilidade de montar seu time dos sonhos em MyTeam e até mesmo administrar a liga em MyNBA.

A versão deste ano também traz uma homenagem a Michael Jordan com o retorno dos Jordan Challenges, desafios baseados na carreira do atleta. No PS5 o game conta ainda com o ambiente MyCity para socializar com outros jogadores. Assinantes da PS Plus também receberão um pacote exclusivo de recursos para o modo MyTeam.

2 de 4 NBA 2K23 traz homenagem a Michael Jordan além de jogabilidade atualizada e vários modos — Foto: Reprodução/PlayStation NBA 2K23 traz homenagem a Michael Jordan além de jogabilidade atualizada e vários modos — Foto: Reprodução/PlayStation

Jurassic World Evolution 2 | PS5, PS4

Jurassic World Evolution 2 desafia jogadores a tentarem criar seu próprio parque dos dinossauros e misturar o DNA das criaturas para criar atrações chamativas. A história do game se passa após o filme Jurassic World: Reino Ameaçado e conta com personagens famosos da franquia de filmes, como Dr. Ian Malcom e Claire Dearing. Na versão em português, eles serão dublados por Hélio Ribeiro e Sylvia Salustti, vozes originais dos personagens nos filmes.

3 de 4 Jurassic World Evolution 2 desafia jogadores a construírem seu próprio parque de dinossauros e criar atrações ao misturar DNA das criaturas — Foto: Reprodução/PlayStation Jurassic World Evolution 2 desafia jogadores a construírem seu próprio parque de dinossauros e criar atrações ao misturar DNA das criaturas — Foto: Reprodução/PlayStation

Trek to Yomi | PS5, PS4

Trek to Yomi apresenta uma jornada estilizada em preto e branco inspirada pelos antigos filmes de samurai de Akira Kurosawa. Durante o game, usuários controlarão Hiroki, um samurai que jurou proteger seu vilarejo, seu mestre e sua amada. Porém, após falhar em sua missão, o protagonista acaba trilhando o caminho de "Yomi", o mundo dos mortos, em busca de uma chance de retornar e se redimir. O personagem pode explorar em 3D, mas a ação se desenrola em combates de espada 2D focados em timing e contra-ataques.