Netflix anuncia cobrança extra por compartilhamento de senhas no Brasil

A Netflix anunciou, nesta terça-feira (23), que começará a cobrar usuários que compartilham a conta com pessoas fora de sua residência. O valor cobrado será de R$ 12,90 por assinante, adicionados mensalmente ao preço do plano. Segundo a plataforma de streaming, "a conta Netflix deve ser usada por uma única residência" e, com isso, acessos registrados fora do endereço principal serão considerados indevidos.