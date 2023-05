Nokia G60 5G, Nokia 105 4G e Nokia T10 chegam ao Brasil; veja preços

A Nokia anunciou, nesta terça-feira (9), dois celulares de segmentos bem diferentes. O primeiro deles é o G60 5G, smartphone Android intermediário equipado com internet 5G, câmera tripla de até 50 MP e preço sugerido de R$ 1.999, mas aparece na Amazon por R$ 1.798 . O segundo é o Nokia 105 4G, o primeiro feature phone da HMD Global com 4G. O telefone básico não tem câmeras, mas oferece design dos anos 2000 e promete interface intuitiva para quem precisa apenas fazer ligações. O modelo é vendido por R$ 369.

Por fim, a companhia apresentou o Nokia T10, tablet de 8 polegadas que custa R$ 1.399. De acordo com a marca, o aparelho receberá três anos de atualizações mensais de segurança. No Brasil, a Nokia tem parceria com a Multi (antiga Multilaser) para fabricação e importação de produtos.

Nokia G60 5G (R$ 1.798)

O principal destaque do celular Nokia G60 é a câmera principal de 50 MP, que fica posicionada ao lado da câmera ultra wide (5 MP) e do sensor de profundidade (2 MP). Na frente, a câmera de selfies tem 8 MP. Na parte da frente, o dispositivo tem uma tela de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ e formato de 120 Hz – tecnologia que garante movimentos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento em jogos compatíveis.

O dispositivo ainda é equipado com o processador Snapdragon 695 5G (Qualcomm), memória RAM de 6 GB e armazenamento de 128 GB de armazenamento interno (com entrada para cartão microSD). O modelo sai de fábrica com o Android 12 (Google), mas a marca promete atualização até o Android 15.

Já a bateria tem 4.500 mAh de capacidade e suporta carregamento rápido de 20 W. A Nokia diz que é possível fazer 800 recargas completas sem reduzir a qualidade do aparelho.

Ficha técnica do Nokia G60 5G

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2408 pixels)

Painel da tela: IPS LCD, com 120Hz

Câmera principal: tripla de 50 MP (principal) + 5 MP (grande angular) + 2 MP (profundidade)

Câmera de selfie: 8 MP

Sistema: Android 12 (com update até Android 15)

Processador: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim

Internet 5G: sim

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Peso: 190 gramas

Dimensões: 166 x 75,9 x 8,6 mm

Cores: preto

Lançamento global: setembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.999

Nokia 105 4G (R$ 369)

O Nokia 105 4G é um feature phone. Ou seja, é um telefone básico projetado para usuários que precisam somente de um telefone para mandar mensagens de texto, fazer ligações e ouvir música. Isso significa que o modelo não tem Android ou compatibilidade com aplicativos como o WhatsApp, por exemplo. Sem câmeras, o 105 4G é single sim (aceita apenas um chip de operadora).

Entre os recursos disponíveis, há rádio FM, suporte para chamadas VoLTE (com qualidade superior ao convencional) e o famoso jogo da cobrinha. Não há Wi-Fi, nem Bluetooth neste Nokia. Por fim, a marca destaca a bateria de 1.020 mAh de capacidade, que promete uma autonomia de 36 horas.

Ficha técnica do Nokia 105 4G

Tamanho da tela: 1,8 polegadas

Resolução da tela: 120 x 160 pixels

Painel da tela: TFT LCD

Câmeras: não há

Memória RAM: 48 MB

Armazenamento: 128 MB

Cartão de memória: não

Internet 4G: sim

Capacidade da bateria: 1.020

Peso: 80,2 gramas

Dimensões: 121 x 50 x 14,5 mm

Cores: preto

Lançamento global: setembro de 2021

Preço de lançamento: R$ 369

Nokia T10 (R$ 1.399)

O Nokia T10 é um tablet com tela de 8 polegadas que sai de fábrica com Android 12. De acordo com a fabricante, o modelo receberá suporte três anos de atualizações mensais de segurança, além de update até o Android 14. O processador é o Unisoc T606 de oito núcleos, que operam a até 1,6 GHz. O chip é básico, suficiente para navegação na web, consumo de vídeos e aplicativos de rede social. O modelo tem apenas 32 GB de armazenamento interno, mas aceita expansão via microSD de até 512 GB. Por fim, a companhia promete um dia inteiro de uso longe da tomada.

Ficha técnica do Nokia T10

Tamanho da tela: 8 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (800 x 1280 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: 8 MP

Câmera de selfie: 2 MP

Sistema: Android 12 (com update até Android 14)

Processador: Unisoc T606

Memória RAM: 3 GB

Armazenamento: 32 GB

Cartão de memória: sim, até 512 GB

Capacidade da bateria: 5.250 mAh

Peso: 375 gramas

Dimensões: 208 x 123,2 x 9 mm

Cores: azul

Lançamento global: agosto de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.399

Com informações de Nokia