Nokia XR21: celular é anunciado com promessa de alta resistência

A HMD Global anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (3), o lançamento do Nokia XR21, novo celular da fabricante finlandesa com especificações mais resistentes do que o padrão. O corpo do aparelho é formado por uma liga de alumínio, e conta com certificação militar e classificação IP69K de proteção, a mais alta que pode ser designada para um celular. Desta forma, ele tende a ter resistência contra poeira, jatos de vapor e água em alta pressão. Não há previsão de lançamento do XR21 no Brasil.