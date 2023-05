Nothing Phone 2 virá com processador até duas vezes mais rápido

O Nothing Phone (2) chegará ao mercado equipado com o chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm – o mesmo presente em modelos como Galaxy Z Flip 4 ( Samsung ) e Motorola Edge 30 Ultra. A informação foi divulgada na última semana por Carl Pei, CEO e cofundador da marca europeia. De acordo com a companhia, testes iniciais revelaram que a velocidade de abertura de apps com o novo chipset é duas vezes mais rápida se comparada com o desempenho do smartphone de primeira geração da fabricante.

A marca europeia, que chamou atenção do mercado ao anunciar um celular transparente, ainda prometeu que o lançamento oficial do Nothing Phone (2) contemplará novos mercados, inclusive o dos Estados Unidos. A chegada do modelo está programada para o verão europeu (a partir de 21 de junho), segundo teaser divulgado pela empresa no início deste mês.

Chip não é o mais novo, mas tem desempenho avançado

Apesar de não ser o processador mais poderoso da Qualcomm, a introdução do Snapdragon 8 Plus Gen 1 representa, para o Nothing Phone (2), uma melhoria de desempenho de 80% em relação ao Nothing Phone (1) – que é alimentado pelo SoC Snapdragon 778G, uma edição dedicada a smartphones “intermediários premium”. De acordo com a marca, a vida útil da bateria, conectividade e até recursos de imagem também terão “melhorias significativas” com o novo chip.

Não há mais informações oficiais sobre detalhes da ficha técnica do produto. No início do ano, o TechTudo repercutiu uma reportagem do site especializado MySmartPrices que dizia que o próximo smartphone da Nothing teria codinome "A065". O site também especulou sobre a tela do dispositivo, que seria AMOLED, com 6,67 polegadas e uma taxa de atualização de 120 Hz — especificação que oferece maior fluidez e suavidade em animações de sistema e jogos compatíveis. Combinado a isso, o aparelho deve vir com até 12 GB de memória RAM, além do espaço de RAM virtual — mecanismo que utiliza parte do armazenamento interno para multitarefas.

Câmera mais potente

A presença do Snapdragon 8 Plus Gen 1 no smartphone da empresa significa que o modelo terá hardware capaz de gravar vídeos na resolução 4K a 60 quadros por segundo. Recursos como RAW e HDR são outros avanços possibilitados pelo ISP do chip da Qualcomm. A marca não detalhou as especificações das câmeras, mas vazamentos que surgiram em fevereiro indicavam que o celular teria câmera tripla traseira de 50 MP e frontal de 32 MP.

O Nothing Phone (1) foi lançado em julho do ano passado ao preço sugerido de £ 399 — cerca de R$ 2.142, na conversão direta atual sem impostos. Com o novo chip de topo de linha, é esperado que o Nothing Phone (2) chegue ao mercado custando mais que o irmão da primeira geração. Não há expectativa de que o modelo seja comercializado de forma oficial no Brasil.