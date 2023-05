Novo Ryzen 7 da AMD promete bater processador da Apple

A AMD anunciou, nesta quarta-feira (3), o lançamento de um novo chip para notebooks que promete bater de frente com o M2 do MacBook Pro , de acordo com informações divulgadas pela própria fabricante. O Ryzen 7 7840U conta com oito núcleos e 16 threads, e oferece um clock base de 3,3 GHz , que pode atingir até 5,1 GHz dentro das configurações adequadas. O processador traz ainda suporte ao Ryzen AI, algoritmo de inteligência artificial da AMD presente em suas placas de vídeo .

A nova linha AMD Ryzen 7040U, que tem outros três processadores, tende a rodar os games atuais em alto nível, pois vem com a GPU Radeon 700M integrada, que é baseada na arquitetura RDNA 3, também encontrada em PC tipo desktop. Até o momento, não há uma previsão de quando os primeiros portáteis com esta CPU chegarão às lojas.

2 de 3 Os quatro processadores da AMD que formam a nova linha Ryzen 7040U — Foto: Divulgação/AMD Os quatro processadores da AMD que formam a nova linha Ryzen 7040U — Foto: Divulgação/AMD

Já o modelo de entrada é o Ryzen 3 7440U, chip de quatro núcleos voltado para tarefas básicas. O hardware traz oito threads de processamento, velocidade de clock de 3 GHz como base, com até 4,7 GHz em overclock, além de 12 MB de cache.

Enquanto isso, o Ryzen 5 7540U é um modelo intermediário com seis núcleos, 12 threads, 22 MB de cache e clock de 3,2 GHz, podendo chegar a até 4,9 GHz. Já o Ryzen 5 7640U tem especificações quase iguais ao processador anterior, mas com 3,5 GHz de clock, e é o primeiro da série com suporte ao

Segundo a imagem de divulgação acima, todos os quatro modelos citados têm uma potência de design térmico (TDP, na sigla em inglês) entre 15 W e 30 W, além de um baixo consumo de bateria do laptop. O principal mérito, além do projeto de arquitetura em si, vai para o trabalho da Ryzen AI, que tende a gerenciar com mais eficiência o uso dos núcleos e, assim, distribuir melhor as tarefas que estão sendo executadas.

3 de 3 Comparativo do desempenho dos processadores da série 7040U com o chip M2 da Apple — Foto: Divulgação/AMD Comparativo do desempenho dos processadores da série 7040U com o chip M2 da Apple — Foto: Divulgação/AMD

De acordo com as informações divulgadas pela fabricante, a arquitetura Zen 4, utilizada para produzir o AMD Ryzen 7040U, pode oferecer cerca de 29% a 128% mais desempenho bruto em uso de aplicativos, em comparação ao Intel Core i7. Da mesma forma, a performance do novo processador poderia ser de 5% a 75% maior do que a do chip M2, da Apple.