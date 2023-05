Novo Zelda bate recorde da Nintendo com 10 milhões de cópias em 3 dias

1 de 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom quebra recordes da Nintendo e vende 10 milhões de unidades em 3 dias — Foto: Divulgação/Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom quebra recordes da Nintendo e vende 10 milhões de unidades em 3 dias — Foto: Divulgação/Nintendo

👉 O que você achou do Zelda: Hyrule Warriors? Opine no Fórum do TechTudo

O presidente da Nintendo da Europa, Stephan Bole, comentou como o lançamento recorde de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mostra que o "momentum" do Nintendo Switch continua forte mesmo em seu sétimo ano de vida. Ele também agradeceu ao apoio dos fãs e disse: "estamos realmente ansiosos para ver suas aventuras e criações enquanto viajam para Hyrule".

Recentemente a empresa GfK, que coleta dados de vendas no Reino Unido, relatou que o jogo havia superado o sucesso de Hogwarts Legacy com vendas 54% maiores e se tornou o maior lançamento físico de 2023 em território britânico.

O game se tornou o título mais bem avaliado no site agregador de análises Metacritic em 2023, com média 96 entre 91 análises positivas, 2 médias e nenhuma negativa, além de ser o jogo mais bem avaliado de todos os tempos no agregador OpenCritic com média 97.

2 de 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permite que você combine peças para construir veículos e mais — Foto: Divulgação/Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permite que você combine peças para construir veículos e mais — Foto: Divulgação/Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom também se tornou o 6º jogo em 30 anos a realizar uma "dobradinha" ao receber notas perfeitas de ambas as rigorosas revistas Edge do Reino Unido e Famitsu do Japão. A façanha foi realizada também por Grand Theft Auto V (GTA 5), Bayonetta e três outros títulos da franquia: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e The Legend of Zelda: Skyward Sword.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom traz uma nova aventura do personagem Link para resgatar a princesa Zelda e salvar o reino de Hyrule após o vilão Ganondorf mais uma vez retornar. O game mantém vários elementos do mundo aberto de seu antecessor, mas os expande com novas áreas para explorar e mudanças em locais já conhecidos. Ele também introduziu uma profunda mecânica de criação de veículos e armas com a possibilidade de combinar objetos com efeitos diversos e sistema de física.