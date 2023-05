Novo Zelda bate recorde e já vendeu 54% mais que Hogwarts Legacy; entenda

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom superou o recorde de Hogwarts Legacy para se tornar o jogo físico mais vendido de 2023 no Reino Unido, com vendas 54% maiores. Segundo a empresa GfK que registra vendas de jogos físicos na região, o novo capítulo da saga da Nintendo lançado em 12 de maio, sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild , é o quarto maior game da série em receita.

Vale também ressaltar que a Nintendo não revela seus números de vendas digitais, logo o game pode ser ainda mais popular. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponível exclusivamente no Nintendo Switch por R$ 357,99.

Para fins de comparação, Hogwarts Legacy havia superado o maior lançamento de 2022, a aventura em mundo aberto Elden Ring com vendas 80% maiores, e em todo o mundo já contabiliza mais de 15 milhões de unidades vendidas. O game da saga de Harry Potter que se passa muitos anos antes da história do bruxinho foi lançado em 10 de fevereiro para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S e chegou recentemente ao PlayStation 4 (PS4) e Xbox One em 5 de maio. O jogo sairá também para Nintendo Switch, porém o lançamento planejado para julho foi adiado para 14 de novembro.

Além do sucesso com público, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom também tem sido um fenômeno entre a mídia especializada de games. Ele já é o título mais bem avaliado de 2023 no site agregador de análises Metacritic com média 96, assim como o mais bem avaliado de todos os tempos no agregador OpenCritic, com média 97, um ponto acima de seu antecessor.

Apesar das altas vendas e de ser o maior lançamento física de 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom não é o maior lançamento de todos os tempos no Nintendo Switch no Reino Unido. Este posto ainda é defendido pela popular dupla de RPGs Pokémon Scarlet e Violet, lançados em 18 de novembro de 2022 e que marcaram a entrada da franquia no gênero de mundo aberto.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom leva jogadores de volta ao reino de Hyrule, onde o vilão Ganondorf retornou e mais uma vez ameaça o mundo com um exército de criaturas maléficas. O mundo do jogo foi expandido com a adição de novas ilhas flutuantes e um extenso sistema de cavernas. O protagonista Link também ganhou diversas novas habilidades como a possibilidade de criar veículos e armas ao combinar objetos diferentes de maneiras criativas.