Nurse Jackie pode ganhar sequência após oito anos, aponta site

A história gira em torno da dedicada enfermeira Jackie Peyton (Falco), uma mulher que tenta equilibrar sua vida repleta de dramas pessoais com a agitada rotina do seu trabalho no All Saints' Hospital, em Nova York. No entanto, apesar de fazer o máximo para ajudar seus pacientes, a protagonista luta contra seu vício em drogas, em meio a incompetência dos médicos à sua volta, que também destacam-se na trama por conta de suas excentricidades e senso de humor.

Com uma recepção favorável por parte do público e da crítica especializada, Nurse Jackie tem nota 7,8 no site agregador IMDb, com base em 28 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção original da Showtime tem uma taxa de aprovação de 81% da crítica e 88% referente à audiência.Segundo o consenso da plataforma em questão, "a atuação sutil e fundamentada de Edie Falco, misturada com uma comédia extravagante, é um doce remédio para Nurse Jackie."