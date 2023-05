O que é passkey? Como sistema sem senha do Google pode mudar a sua vida

A expectativa é de que, com o tempo, o recurso seja amplamente adotado e substitua as senhas tradicionais, que são mais vulneráveis à invasões e vazamentos. A seguir, entenda o funcionamento das passkeys e saiba como utilizá-las.

1 de 4 Passkey: novo método de credenciamento oferece mais praticidade — Foto: Reprodução/Unsplash Passkey: novo método de credenciamento oferece mais praticidade — Foto: Reprodução/Unsplash

O que é passkey?

Passkey é um método utilizado para fazer login em sites e plataformas sem que seja necessário usar credenciais de login e senha. Ele foi desenvolvido para oferecer mais proteção aos usuários, já que o sistema usual de senhas pode ser suscetível a invasões hackers de diferentes meios. Pensando nisso, o credenciamento por passkey utiliza um sistema de autenticação que sincroniza todos os dispositivos já cadastrados pelo usuário, a partir de chaves criptografadas.

Isso permite fazer login em redes sociais, sites e quaisquer outros serviços online usando as chaves pessoais do seu celular, como PIN de desbloqueio e reconhecimento facial e digital. Outra vantagem do passkey é que ele dispensa a criação de senhas com inúmeros requisitos de segurança, que contenham números e caracteres especiais, por exemplo. Também não é preciso realizar diversas etapas de verificação em dois fatores. Além da camada extra de proteção, as passkeys oferecem praticidade na hora de fazer login.

2 de 4 Entenda o funcionamento das passkeys — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Entenda o funcionamento das passkeys — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Como funciona a passkey?

Ao criar uma conta Google ou Apple, o sistema operacional gera duas chaves únicas e criptografadas: uma pública e outra privada. A pública fica alojada em um servidor do sistema e não é secreta: é como se ela fosse um nome de usuário.

Já a privada fica armazenada no seu dispositivo, o que impede que ela seja vazada ou invadida. Para fazer o login, o sistema irá solicitar que o usuário autentique a chave privada, seja por meio da identificação facial, biométrica, ou PIN de celular. Na prática, é como se fosse necessário desbloquear fisicamente o sistema de credenciais, já que é preciso comprovar que de fato é você quem está fazendo login.

Vale ressaltar que esse sistema não impede que os usuários loguem com a passkey em outros dispositivos além do que elas foram criadas. É possível, por exemplo, gerar as chaves no celular e usá-las em um computador. Basta autorizar o login no celular para liberar o acesso.

3 de 4 Passkeys podem solicitar pin de celular para serem autenticadas — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Passkeys podem solicitar pin de celular para serem autenticadas — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Em que aplicativos vai estar disponível?

Por enquanto, a passkey está mais limitada a sistemas operacionais de dispositivos. É possível usá-la em celulares iPhone (iOS) a partir da versão 16 e em macOS Ventura. Isso também permite utilizar o credenciamento em sites a partir do navegador Safari, desde que sua versão também seja a 16.

Com o lançamento do recurso pelo Google, também é possível usar as chaves em sistemas iguais ou superiores ao Android 9 e ChromeOS 109. Para o navegador Chrome, a mínima versão suportada também é a 109. A Microsoft foi outra empresa que adotou o sistema, permitindo usá-lo em computadores Windows 10 ou superiores, e na versão do navegador Microsoft Edge a partir do 109.

São poucos os aplicativos que usam passkeys de forma nativa. O principal deles é o PayPal, plataforma de transações financeiras. Porém, após a integração do sistema ao Google, a expectativa é de que o recursos sejam liberados em todas as aplicações pertencentes à empresa, como Gmail, YouTube e Google Drive.

Como ativar a passkey?

Habilitar as passkeys é um processo bem simples: basta, primeiro, digitar "g.co/passkeys" no navegador do seu dispositivo. Agora, faça login na sua conta com o método tradicional, confirmando sua senha. Em seguida, o Google já irá exibir a página das passkeys.

Se você estiver em um dispositivo Android, por exemplo, ele provavelmente já estará cadastrado. Já em iPhones, será preciso ir em "Criar chave de acesso", no final da página. O sistema também pode solicitar que você ative a sincronização via iCloud. Feito isso, em qualquer um dos casos, aparecerá um pop-up informando que a ação está completa. Finalize em "Concluído".

4 de 4 Veja como ativar as passkeys — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Veja como ativar as passkeys — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Com informações de CNet, TechCrunch, 9to5Google, MakeUseOf, DashLane e Google.

