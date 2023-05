O que pode banir um app? Entenda regras das lojas do iPhone e do Android

Ainda, algumas dessas ações infligem legislações específicas que existem em diferentes países para promover a proteção dos dados pessoais e a privacidade dos usuários. Entenda, nas linhas a seguir, o que pode fazer um app ser banido em sua loja digital.

1. Aplicativos que não recebem atualizações com frequência

Alguns aplicativos podem ser removidos da Google Play Store por não terem atualizações recentes. Caso um desenvolvedor deixe de fazer os upgrades necessários, sua conta se tornará inativa, o que acaba fazendo com que o aplicativo também seja retirado da loja. Ainda, caso um aplicativo não tenha a sua página de “Detalhes sobre” atualizada, ele também pode ser removido da plataforma por ser caracterizado como inativo.

A Apple deixa claro em suas diretrizes que, para que um aplicativo permaneça em sua loja, é necessário que os desenvolvedores mantenham os seus apps sempre atualizados e com um bom desempenho, evitando, assim, funções que não serão suportadas em novas atualizações. A medida busca, segundo a empresa, melhorar a experiência dos usuários e evitar eventuais fragilidades nos códigos das aplicações.

2. Conteúdos sensíveis ou inapropriados

Outro motivo para que aplicativos sejam banidos é a presença de conteúdos sensíveis neles. A Google Play Store, por exemplo, afirma em sua política para apps que caso um deles não proíba os usuários compartilhem materiais que incentivem a violência, o aplicativo será removido da loja. Outros aplicativos que incentivem a prática de ações perigosas também estão sujeitos à remoção. Além disso, a presença de conteúdos impróprios, de natureza sexual, que incitem ao ódio, à falta de empatia a conteúdos históricos sensíveis, terrorismo ou afins, também pode ocasionar o banimento.

A App Store, por sua vez, também impede que desenvolvedores mantenham em seus aplicativos conteúdos impróprios. Informações que incitem usuários a cometer algum dano físico em si mesmo, encorajamento de ações violentas individuais ou em grupo, terrorismo e informações falsas são alguns exemplos de conteúdo que pode gerar o banimento.

3. Infração de privacidade, fraude, propriedade intelectual e uso indevido de dispositivos

A Google Play Store diz que os dados pessoais de usuários dos aplicativos baixados na loja precisam ser mantidos em sigilo quando compartilhados com o app. Isso inclui, por exemplo, nome, endereço de e-mail, contatos de particulares, acesso ao microfone e à câmera, além de dados bancários. Caso algum desenvolvedor não garanta a privacidade dessas informações, o aplicativo pode ser vetado da loja do Google.

Vale ressaltar a existência de leis específicas de proteção de dados pessoais, que podem mudar a depender de cada país, e vetar algum aplicativo que não se adeque a elas. No Brasil, a legislação responsável por isso é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Quanto à propriedade intelectual, apps que violem direitos autorais podem ser derrubados da loja do Google por alguns motivos: falsificações de conteúdos registrados, modificações e plágio de conteúdos originais, incentivo à violação de diretos de propriedade intelectual, como o download de músicas e arquivos de terceiros sem autorização. Aplicativos que tentem acessar o dispositivo do usuário sem autorização, inclusive pelo API, também podem ser banidos da plataforma.

A política da loja da Apple não é muito distinta da promovida pela Google Play Store no que se refere a esses pontos. Ela informa aos desenvolvedores a necessidade de proteção do usuário, em diferentes instâncias, principalmente os seus dados pessoais, e exige que os apps também informem sobre a forma como garantem a privacidade deles. Caso isso seja desrespeitado, quando um aplicativo busca informações pessoais para acessar senhas ou dados privados, o desenvolvedor pode ser removido do Programa de Desenvolvedor da Apple e, por sua vez, a aplicação excluída da loja oficial.

4. Aplicativo indesejado para dispositivos móveis

A Google Play Store recomenda que os aplicativos forneçam experiências positivas aos usuários, com recomendações específicas de produção para os desenvolvedores do Android. Quando um app não está de acordo com essa política, ele podem ser removido da plataforma. Violações como a apropriação de informações pessoais sem autorização prévia, sobrecarga de anúncios que afete o manuseio do app, entrega de conteúdo divergente do esperado podem causar banimento.

A App Store não permite que aplicativos já presentes em sua loja façam alterações internas. Se um software for pego usando serviços como de reprodução de áudio e de localização do dispositivo, por exemplo, ele pode ser removido da plataforma. Outras ações promovidas por aplicações que podem ser punidas com o banimento são a transmissão de códigos suspeitos dentro do aplicativo.

5. Aplicações com Malwares

Os malwares são terminantemente proibidos pela Google Play Store. A loja indica que apps contaminados com arquivos serão automaticamente removidos, e seus desenvolvedores, banidos. Softwares espiões capazes de capturar dados sigilosos dos usuários secretamente são alguns dos exemplos.

A App Store recomenda aos desenvolvedores a constante atualização dos aplicativos para impedir a ação de malwares. Caso haja alguma modificação das funcionalidades de um app, ela deve ser notificada aos usuários. A ação garante que seja mais fácil de saber o que é uma atualização real e uma possível fraude.

Além disso, a empresa afirma que aplicativos que forem submetidos à loja em condições de uso suspeitas, com recursos que não foram registrados no momento da entrega, ou que carreguem vírus em funções ocultas, serão rejeitados. Nesses casos, o responsável pelo software também será removido do Programa de Desenvolvedores da Apple.

6. Spam

A política da Google Play Store procura eliminar a recorrência de spam, que são mensagens indesejadas disparadas aos perfis dos usuários. Geralmente, o intuito dos envios é promover algum serviço ou produto, mas também podem ser maliciosos e roubar informações dos destinatários. O spam quase sempre chega via popups no aplicativo.

As diretrizes para desenvolvedores da App Store explicam que a ação de promover spam em aplicações é motivo para remoção da plataforma, inclusive se os conteúdos seguirem um padrão repetitivo. Além disso, aplicações novas que pretendam ser registradas na plataforma, mas que abordem uma temática já bem explorada por outros desenvolvedores, também serão rejeitadas como spam.

