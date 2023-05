O Resgate 2 ganha trailer; veja data de lançamento na Netflix

A Netflix divulgou nas redes sociais o novo trailer completo de Resgate 2, sequência do filme de ação estrelado por Chris Hemsworth, o Thor do Universo Marvel . A produção tem data de lançamento marcada para o dia 16 de junho. No vídeo, o mercenário Tyler Rake (interpretado por Hemsworth) está de volta após os eventos que quase lhe tiraram a vida no primeiro filme. Resgate 2 tem o retorno de Sam Hargrave na direção e os irmãos Joe e Anthony Russo (Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato) na produção executiva.

O roteiro de Joe Russo adapta a graphic novel Ciudad, do autor Ande Parks. Além de muitas cenas frenéticas de tiroteio, a Netflix divulgou que Resgate 2 terá uma cena de ação feita sem cortes com duração de 21 minutos, a exemplo de outra cena similar gravada no primeiro longa. Se você está na expectativa por Resgate 2 e quer saber mais sobre o novo lançamento, confira mais a seguir.

2 de 4 Tyler Rake é ex-militar australiano que atua como mercenário em O Resgate — Foto: Divulgação/Netflix Tyler Rake é ex-militar australiano que atua como mercenário em O Resgate — Foto: Divulgação/Netflix

O que esperar de Resgate 2?

Após trabalhar no resgate do filho de um chefão do narcotráfico na Índia no filme anterior, Tyler quase perdeu a vida e está em recuperação. No novo filme, o público conhecerá mais sobre o personagem e como foi sua transformação de herói militar para mercenário do crime organizado, conforme esclarecido por Hargrave no site Tudum, da Netflix.

Outra missão mortal será dada a Rake: resgatar de uma prisão de segurança máxima a família de Zurab (Tornike Gogrichiani), um gângster da Geórgia, país localizado entre a Europa e Ásia. Ao seu lado, o protagonista conta com a ajuda dos irmãos mercenários Nik Khan (Golshifteh Farahani) e Yaz Khan (Adam Bessa).

3 de 4 Tyler deve resgatar a família de um criminoso georgiano de um presídio de segurança máxima — Foto: Divulgação/Netflix Tyler deve resgatar a família de um criminoso georgiano de um presídio de segurança máxima — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica da sequência

A atriz iraniana Golshifteh Farahani (Rede de Mentiras) e o ator franco-tunisiano Adam Bessa (Mosul) estão de volta a franquia, sendo Golshifteh um dos destaques do novo trailer. Das adições ao elenco, estão presentes Tornike Gogrichiani (Andro), Tinatin Dalakishvili (Star) como Ketevan, Daniel Bernhardt (Anônimo) como Konstantine, Tako Tabatadze (Universe Zone) como Mariam Radiani e Olga Kurylenko (Oblivion).

Resgate foi o primeiro longa-metragem de Sam Hargrave como diretor. Anteriormente, o cineasta atuava como coordenador de dublês em produções hollywoodianas como Atômica (2017), Deadpool 2 (2019) e a duologia Guerra Infinita e Ultimato (2018 e 2019). Resgate 2 é uma realização da Netflix em parceria com a produtora AGBO, gerenciada pelos Irmãos Russo.

4 de 4 Os irmãos mercenários Nik e Yaz Khan, interpretados por Golshifteh Farahani e Adam Bessa, estão de volta na sequência — Foto: Divulgação/Netflix Os irmãos mercenários Nik e Yaz Khan, interpretados por Golshifteh Farahani e Adam Bessa, estão de volta na sequência — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão da franquia

Quando lançado em 2020, O Resgate obteve notas satisfatórias entre a crítica e, em especial, o público. O longa ficou entre os mais assistidos da Netflix nas quatro primeiras semanas, sendo visto por cerca de 90 milhões de assinantes, de acordo com um tuíte de agradecimento do ator Chris Hemsworth. No IMDb, que agrega votações do público, Resgate tem nota 6,7, com base na votação de 213 mil usuários.

Já entre a crítica, a produção tem metascore 56 no portal Metacritic e aprovação de 67% no Rotten Tomatoes. Neste último site, o consenso dos especialistas foi que "o espetacular trabalho dos dublês e a performance eletrizante de Chris Hemsworth não impedem Resgate de ser arrastado para uma violência sem rumo."