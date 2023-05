Óculos VR da Apple podem custar quase R$ 7.500 para fabricar

O futuro óculos de realidade virtual e realidade aumentada da Apple ganhou mais uma perspectiva - desta vez, sobre o seu valor de produção. Segundo um relatório divulgado na Ásia no dia 16 de maio, a fabricação do wearable da maçã deve custar, em média, US$ 1.500 à empresa — ou seja, cerca de R$ 7.499 no câmbio atual. A nova projeção contribui com os rumores que apontam o lançamento do Apple Reality Pro ainda para este ano . Por enquanto, não se sabe como a fabricante manejará os lucros em cima do aparelho nem quanto isso custará aos consumidores.

Há alguns meses, especialistas estimavam que a tecnologia pudesse alcançar os US$ 3 mil no mercado, equivalentes a R$ 15 mil na conversão direta. Agora, os rumores mencionam a possibilidade do produto ser anunciado por cifras um pouco mais em conta – o que, por outro lado, reduziria o rendimento da Apple.

Esboço 3D do Apple Reality Pro, dispositivo que permitiria acessar realidade virtual — Foto: Reprodução/David Lewis e Marcus Kane

Há mais de uma lista com preços estimados para os óculos e, por isso, analistas têm considerado a média proposta por elas, embora elas se complementem. Segundo os últimos vazamentos, o componente mais caro do vindouro da Apple são as lentes microOLED, que valem entre US$ 280 e US$ 320 (R$ 1.400 e R$ 2.095, respectivamente). Em seguida, aparecem os módulos de câmera esperados no wearable, que ocupariam US$ 160 (ou R$ 800) do valor total.

Chipset e processo de montagem sucedem o ranking de cifras mais caras na fabricação, com valores estimados em US$ 140 e US$ 120 (R$ 700 e R$ 600, respectivamente). Neste sentido, vale pontuar que a ficha técnica pode contemplar até dois processadores no dispositivo, sendo um principal, da série M, e outro dedicado à imagem.

Há ainda quem considere frete e outras despesas. Por isso, o valor médio do produto tem variado entre US$ 1,3 mil (R$ 6.492) nas projeções mais simples, e US$ 1,6 mil (R$ 7.991), nas mais elaboradas. No entanto, vale lembrar que não é possivel determinar o preço final sem considerar a margem de lucro, embora alguns rumores indiquem que deva ser menor do que em outros dispositivos da maçã.

A expectativa é de que as produções em massa do Apple Reality Pro comecem logo no terceiro trimestre deste ano, entre julho e setembro. A data de apresentação, por sua vez, ainda não está entre os principais rumores, mas espera-se que ela seja anunciada ainda em 2023 durante a conferência anual da Apple, a WWDC 2023.

Com informações de MacRumors

