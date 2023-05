Onde assistir a Outlander? Conheça enredo e elenco da série

Outlander é uma série baseada na franquia de livros homônima de Diana Gabaldon, publicada no Brasil pela editora Arqueiro, que está disponível nos catálogos da Netflix e Star+ . Estrelada por Caitriona Balfe e Sam Heughan, a trama inicialmente acompanha Claire, uma enfermeira que viaja com o marido rumo à Escócia, após a Segunda Guerra Mundial. Lá, ela é misteriosamente transportada através do tempo por um portal e acaba parando em 1743. A produção britânica-americana foi desenvolvida por Ronald D. Moore e teve sua estreia em 2014, no canal Starz.

Com seis temporadas e 75 episódios, a série é produzida pela Sony Pictures Television e as filmagens de todas as seasons ocorreram na Escócia, Praga e Cidade do Cabo. Se você gosta de produções sobre viagem no tempo e dramas históricos, confira mais detalhes de Outlander a seguir.

Outlander é estrelada por Caitriona Balfe e Sam Heughan — Foto: Divulgação/Sony Pictures Television

Enredo de Outlander

Inicialmente situada em 1945, a história segue Claire (Caitriona Balfe), uma jovem enfermeira inglesa e recém-casada que, após a Segunda Guerra Mundial, reencontra o marido, Frank Randall (Tobias Menzies). Os dois decidem realizar uma segunda lua de mel em uma viagem rumo à Escócia, mas é nesse novo destino que a protagonista acaba misteriosamente sendo transportada para 1743. Perdida e sem saber o que fazer, Claire encontra ajuda em Jamie Fraser (Sam Heughan), um nobre guerreiro escocês, por quem acaba se apaixonando perdidamente.

É na terra repleta de perigos e desafios que a jovem inglesa vê seu coração dividido em dois, tanto em relação aos homens que ama quanto para as vidas que ela poderá ter. Assim, Claire chega a um grande dilema: e se o futuro dela estiver no passado?

Elenco

Estrelado por Caitriona Balfe (Belfast), no papel da protagonista Claire, e Sam Heughan (Bloodshot) interpretando Jamie Fraser, o elenco de Outlander tem nomes como Tobias Menzies (The Crown) vivendo Frank e Jonathan Randall, Graham McTavish (A Casa do Dragão) dando vida à Dougal MacKenzie e Laura Donnelly (Tolkien) como Janet Fraser.

Além disso, juntam-se ao time grandes nomes da televisão do Reino Unido: Sophie Skelton (Ren), Richard Rankin (Pegando Fogo), John Bell (T2 Trainspotting), Duncan Lacroix (Outlaw King), Lotte Verbeek (The Blacklist), Lauren Lyle (Fale com as Abelhas) e David Berry (Nada em Comum).

Outlander é baseado na franquia de livros homônima da escritora americana Diana Gabaldon — Foto: Divulgação/Sony Pictures Television

Repercussão

Com enorme popularidade, Outlander teve uma ótima recepção logo após a estreia da sua primeira temporada. No IMDb, a adaptação tem nota 8,4, com base em 165 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a série alcança 89% entre a crítica e 87% da audiência. Segundo o consenso do site, "Outlander é uma adaptação única e satisfatória de seu material de origem, trazido à vida por um cenário exuberante e uma química potente entre seus protagonistas".

Sobre as reviews de veículos internacionais, como o The New Yorker, a jornalista Emily Nussbaum tece elogios à produção, destacando que "a perspectiva feminina é uma mudança bem-vinda. É puro prazer, sem culpa". Por fim, Charlotte Runcie, do Daily Telegraph, destaca a atuação de "Caitríona Balfe, que manteve um adorável equilíbrio de perplexidade com sua situação, avaliação racional e competência desafiadora ao lidar com ela."

7ª temporada, renovação e spin-off

A sétima temporada de Outlander terá 16 episódios ao todo e será dividida em duas partes, tendo a primeira leva disponível nos Estados Unidos a partir do dia 16 de junho, enquanto a segunda parte terá exibição somente em 2024. Vale lembrar que aqui no Brasil a nova season ainda permanece sem uma data definida para estrear.

Em janeiro deste ano, o canal Starz, responsável pela transmissão original da série, renovou Outlander para a sua oitava e última temporada. Segundo as informações divulgadas pela própria emissora, a nova season terá somente 10 episódios e encerrará a história de Claire e Jamie.

Já o spin-off se chamará Outlander: Blood of My Blood e será um prelúdio da série original, focando na história de amor dos pais de Jamie, Brian Fraser e Ellen MacKenzie. Segundo Matthew B. Roberts, showrunner e produtor executivo do projeto, "a série irá explorar até onde uma pessoa vai para encontrar o amor em uma época que o sentimento é considerado um luxo e quando os casamentos são decididos de forma estratégica, geralmente para ganhos políticos ou financeiros".

Sétima temporada de Outlander será dividida em duas partes e tem previsão de estreia para junho de 2023 — Foto: Divulgação/Sony Pictures Television