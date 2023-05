Onde assistir ao Linha Direta? Conheça novo formato com Pedro Bial

O primeiro episódio do programa Linha Direta estreou nesta quinta-feira (4) na Rede Globo e já está disponível no Globoplay. Apresentado pelo jornalista Pedro Bial, a versão repaginada do projeto traz uma nova temporada após 16 anos da sua última exibição em canal aberto. Focado no conteúdo investigativo de crimes que marcaram o país nos últimos anos, a estreia do programa se debruçou no caso da adolescente Eloá Pimentel, que foi sequestrada e morta pelo namorado em 2008.