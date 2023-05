Overcooked! e mais jogos da Team17 ficam até 90% mais baratos no Steam

A Team17 , empresa e publisher de jogos indie, está promovendo uma grande promoção no Steam . Dredge, Hell Let Loose e o simulador caótico de cozinha Overcooked são alguns dos jogos populares que estarão com descontos de até 90% nos próximos dias. A seguir, confira mais detalhes sobre os jogos distribuídos pela empresa que estarão em oferta na plataforma da Valve . Vale lembrar que jogadores interessados terão até o dia 22 de maio para comprar os títulos com preços mais baixos.

Dredge e Hell Let Loose são dois dos lançamentos mais recentes que podem ser adquiridos com desconto durante a oferta. O primeiro é um jogo de pesca com elementos de terror, no qual os jogadores assumem o controle de um pequeno barco enquanto buscam peixes e desvendam mistérios sobrenaturais. Hell Let Loose, por sua vez, combina tiroteio em primeira pessoa com estratégia em tempo real, com partidas de até 100 jogadores ambientadas na Segunda Guerra Mundial.

Overcooked! e Overcooked! 2 são outras opções que ficam mais baratas. Os jogos podem ser encontrados individualmente ou na versão All You Can Eat, que combina ambos os games e conteúdos extras. Neles, até quatro amigos trabalham em equipe para preparar, cozinhar e servir pratos em níveis desafiadores e caóticos. O objetivo é aprimorar suas habilidades culinárias, tornando-se uma mestre da cozinha.

A oferta ainda inclui vários jogos da franquia clássica de Battle Royale Worms, desde o primeiro título lançado em 1995 até Worms Rumble (2020), que apresenta batalhas disputadas em tempo real para até 32 players. Além dele, Blasphemous, Golf With Your Friends, Ship of Fools e The Escapists 1 e 2 também estão em promoção no Steam. Veja as principais ofertas abaixo:

Promoção da Team17 no Steam