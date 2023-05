Paris Major 2023: Vitality vence a GL e conquista o mundial de CS:GO

A Team Vitality venceu a GamerLegion, neste domingo (21), e ficou com o título do último torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , o BLAST.tv Paris Major 2023. Recebendo o apoio da torcida presente na Accor Arena em Paris, capital da França, a Vitality chegou à decisão sem perder um único mapa e disposta a encerrar sua campanha de forma invicta. A GL até teve bons momentos durante a série melhor de três partidas (MD3), mas não foi o suficiente. No final, a Vitality superou a adversária por 2–0, parciais de 16–6 na Overpass e 16–13 na Nuke, e levantou a taça do último Major de CS:GO.

Esse foi o primeiro título mundial da Vitality e o quinto do dinamarquês Peter "dupreeh" Rasmussen, que se tornou o jogador com mais títulos de Major de CS:GO de todos os tempos. A vitória ainda rendeu para a equipe a premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões), enquanto a GL se contentou com o prêmio de US$ 170 mil (cerca de R$ 850 mil) pelo vice-campeonato. A seguir, veja como foi a série entre Vitality e GL e a classificação final do BLAST.tv Paris Major 2023.

1 de 3 Team Vitality é a campeã do BLAST.tv Paris Major 2023, o último mundial de CS:GO — Foto: Divulgação/BLAST.tv Team Vitality é a campeã do BLAST.tv Paris Major 2023, o último mundial de CS:GO — Foto: Divulgação/BLAST.tv

Mapa 1 (Overpass)

O primeiro round pistol da final do Major foi para a GamerLegion, que estava como TR, após entrada difícil no bombsite B. A Vitality arriscou uma rodada forçada logo em seguida e fez uma defesa perfeita na passagem para o bombsite A, eliminando todos os adversários, impedindo o plant e sem perder jogadores. A GL tentou executar seu forçado na rodada seguinte, mas Emil "Magisk" Reif segurou três jogadores sem dificuldades, Dan "apEX" Madesclaire finalizou os dois últimos, e a Vitality quebrou de vez a economia adversária. A equipe da casa se manteve com um sólido CT e, mesmo com um ótimo clutch de Kamil "siuhy" Szkaradek na última rodada, fechou a primeira metade em 11–4.

Na virada de lados, a GL fez o que precisava: vencer o segundo pistol. Por sinal, essa vitória veio com um 4k de siuhy. Entretanto, a Vitality, com uma economia decente devido ao plant no pistol, buscou seu 12° ponto na rodada seguinte. A derrota poderia quebrar o bom momento da GL, mas Isak "isak" Fahlén estava com sua eagle muito calibrada, derrubou três adversários e manteve seu time vivo na Overpass. Apesar do susto, a Vitality seguiu muito superior no mapa de escolha da GL, emplacou quatro rodadas seguidas e fechou a Overpass em 16–6.

2 de 3 Lotan "Spinx" Giladi sobrou na Overpass e foi o jogador com mais abates, dano e o melhor rating 2.0, de 1.76 — Foto: Divulgação/BLAST.tv Lotan "Spinx" Giladi sobrou na Overpass e foi o jogador com mais abates, dano e o melhor rating 2.0, de 1.76 — Foto: Divulgação/BLAST.tv

Mapa 2 (Nuke)

Discretos no primeiro mapa, Ivan "iM" Mihai e Frederik "acoR" Gyldstrand trouxeram um pistol praticamente perdido para a GamerLegion, que começou como CT, e deram o primeiro passo na Nuke para iniciar a recuperação na série. Perdendo de 2–0, a Vitality acordou no primeiro armado com Lotan "Spinx" Giladi e Emil "Magisk" Reif achando duas eliminações cada, mas o jogador iM fez um 4K na rodada seguinte para a GL não perder seu bom momento. Outro player que teve uma atuação péssima na Overpass e que evoluiu muito na Nuke foi Nicolas "Keoz" Dgus. Ele mostrou seu impacto na primeira metade e ajudou a GL a chegar ao 10–5, antes de partir para o lado TR.

No segundo pistol, Mathieu "ZywOo" Herbaut chamou a responsabilidade, abriu a rodada com duas eliminações e assegurou o ponto para a sua equipe. Após garantir o ponto no anti-eco, a Vitality optou por não se arriscar tanto na primeira rodada armada e viu a GL abrir o 11–7 no marcador. A decisão se mostrou correta, visto que ZywOo voltou a parecer muito confortável como CT ao emplacar um 4K na rodada seguinte. No lado da GL, iM seguiu fazendo ótimas jogadas e Isak "isak" Fahlén, discreto até então, tentava se recuperar. O esforço, no entanto, foi em vão, pois a Vitality logo chegou à virada em seu mapa de escolha e logo confirmou a a vitória por 16–13 e o título.

3 de 3 Team Vitality venceu na Nuke, seu mapa de escolha, e se sagrou campeã do BLAST.tv Paris Major 2023 — Foto: Divulgação/BLAST.tv Team Vitality venceu na Nuke, seu mapa de escolha, e se sagrou campeã do BLAST.tv Paris Major 2023 — Foto: Divulgação/BLAST.tv

Sobre o BLAST.tv Paris Major 2023

O BLAST.tv Paris Major 2023 ficará marcado como o último Major da história de CS:GO. É o fim do ciclo do competitivo dessa versão do FPS da Valve, iniciado na DreamHack Winter 2013, e o começo do ciclo do Counter-Strike 2 (CS2), que será lançado durante o verão de 2023 do hemisfério norte, equivalente ao inverno brasileiro. O mundial teve início no dia 8 de maio e finalizou neste domingo (21). O Brasil foi representado por Fluxo e paiN Gaming no Challengers Stage. Enquanto o Fluxo foi eliminado sem vitórias, a paiN bateu na trave em sua tentativa de avançar ao Legends Stage e caiu com duas vitórias e três derrotas.

Já no Legends Stage, apenas a FURIA esteve presente para representar o Brasil. Infelizmente, o esquadrão decepcionou e deixou a segunda fase sem vencer mapas. A melhor equipe da região das Américas foi a Team Liquid, que chegou ao Champions Stage, onde foi eliminada pela Apeks nas quartas de final. Na tabela abaixo, confira a classificação completa do BLAST.tv Paris Major 2023. Lembrando que a premiação total do torneio é de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,25 milhões):

BLAST.tv Paris Major 2023 – Classificação Final Colocação Equipe Premiação 1° Team Vitality US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) 2° GamerLegion US$ 170 mil (R$ 850 mil) 3°–4° Heroic e Apeks US$ 80 mil (R$ 400 mil) 5°–8° FaZe Clan, Monte, Team Liquid e Into The Breach US$ 45 mil (R$ 225 mil) 9°–11° Natus Vincere, Fnatic e Ninjas in Pyjamas US$ 20 mil (R$ 100 mil) 12°–14° ENCE, Bad News Eagles e G2 Esports US$ 20 mil (R$ 100 mil) 15°–16° 9INE e FURIA US$ 20 mil (R$ 100 mil) 17°–19° FORZE, Grayhound e paiN Gaming US$ 10 mil (R$ 50 mil) 20°–22° Complexity, The MongolZ e OG US$ 10 mil (R$ 50 mil) 23°–24° MOUZ e Fluxo US$ 10 mil (R$ 50 mil)