PayPal deixa de aceitar pagamentos via Pix; veja alternativas ao app

O PayPal, um dos principais serviços de pagamentos online, não aceitará mais pagamentos via Pix. A decisão da empresa foi comunicada aos clientes por meio de mensagem enviada via e-mail nesta terça-feira (9) e já está em vigor. Com a suspensão, os usuários não poderão mais realizar transações com o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil, precisando recorrer a outros meios. A medida pegou muitos de surpresa e foi vista como "retrocesso" pelos clientes da carteira digital.