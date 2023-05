Philips lança monitor que combina LCD e tela 'tipo Kindle'

A Philips lançou um novo monitor que acomoda duas tecnologias de display: o LCD, e o e-ink, o mesmo tipo de tela do Kindle. O destaque do painel vai para sua composição diferenciada, que reserva espaço para uma tela principal LCD, de 23 polegadas, e um display secundário com 13 polegadas e tinta eletrônica. A novidade foi anunciada na CES 2023, em janeiro, e chegou nesta semana ao mercado chinês. O novo Philips 24B1D5600 desembarca no país asiático por cerca de US$ 850, equivalente a R$ 4.208 na conversão direta, sem considerar impostos.