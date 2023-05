PicPay agora permite movimentar contas de outros bancos pelo app; saiba

📝 É possível depositar dinheiro físico em bancos digitais como o Nubank? Saiba no Fórum do TechTudo

O novo recurso do PicPay incorpora as contas em outras instituições financeiras no aplicativo da carteira digital, de maneira gratuita. Assim, você pode acessar seu saldo em outros bancos diretamente pelo app. Cada instituição cadastrada tem seu segmento próprio, e as transações devem ser feitas por lá.

O procedimento para adicionar uma conta de outro banco ao aplicativo do PicPay é simples. Para isso, você precisa abrir o app e ir na aba de "Carteira". Por lá, toque no símbolo de "+", disponível ao lado do ícone PicPay. Insira seus dados da conta, como agência e número, e conclua a conexão. As transações e o saldo ficarão disponíveis na aba específica do banco.