Pix da Caixa fora do ar? Usuários relatam de instabilidade no aplicativo

O Pix da Caixa está fora do ar hoje (23). Segundo relatos de usuários em redes sociais como o Twitter, o sistema da Caixa está passando por uma instabilidade que os impede de realizar a transação. Vale mencionar que o problema acontece no mesmo momento em que o app adota algumas mudanças estéticas, como observado por alguns usuários em seus relatos. No site Downdetector, que monitora as quedas de serviços, as reclamações tiveram início por volta das 9:30h e atingiram seu pico às 10:58h, quando somaram mais de 77.