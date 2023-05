Pix da Caixa indisponível? App apresenta problemas nesta quarta (31)

O Pix da Caixa Tem está indisponível nesta quarta-feira (31), indicam usuários nas redes sociais. Segundo relatos publicados por clientes do banco no Twitter, ao tentar efetuar uma transação, o aplicativo exibe a mensagem "Transação indisponível no momento. Efetue novo acesso e tente novamente em alguns instantes". O serviço também estaria com problemas para receber Pix. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, apontam que o aplicativo está instável desde a manhã de hoje.