Planet of Lana: história e requisitos do game de aventura

Planet of Lana é um jogo de aventura e plataforma focado em narrativa, no qual os usuários controlam a personagem Lana. A protagonista embarca em uma missão de resgate para salvar sua irmã, após seu planeta ser invadido por um exército de máquinas sem rosto. O jogo da desenvolvedora Wishfully foi lançado dia 23 de maio e publicado pela Thunderful Publishing.

Planet of Lana é um simpático jogo sobre uma jovem em uma jornada para resgatar sua irmã — Foto: Reprodução/Steam

História

O mundo de Planet of Lana era marcado por um equilíbrio entre humanos, animais e natureza, onde Lana e sua irmã mais velha viviam felizes como parte de uma comunidade. Porém, essa harmonia foi quebrada pela invasão de um exército robótico e sem rosto. Com isso, os vilões entraram na casa de Lana e capturaram todas as pessoas do vilarejo, inclusive sua irmã.

A jovem se lança em uma jornada de resgate que irá passar por alguns dos locais mais belos de seu mundo, mas também em áreas sombrias repletas de segredos sobre o passado. Durante a aventura, Lana encontrará o pequeno bichinho Mui, que se tornará seu companheiro inseparável pelo resto da jornada.

O mundo em Planet of Lana se encontra em meio a uma invasão de um misterioso exército de máquinas — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

Os visuais de Planet of Lana são em 3D, mas sua jogabilidade é toda lateral em 2D (modelo conhecido como 2.5D). Sua jogabilidade envolve plataforma, furtividade e quebra-cabeças, parecido com a de games como Inside e Limbo. Lana pode saltar e escalar, assim como se pendurar em plataformas mais altas para descer lentamente. Ela pode se abaixar com o uso de um botão para se esconder de inimigos na vegetação ou entrar em locais apertados. Arrastar caixas e outros objetos também são habilidades que serão bem utilizadas para resolver quebra-cabeças.

A segunda parte da gameplay está em dar comandos a Mui, semelhante ao clássico A Boy and his Blob. Lana pode mandar Mui ficar parado, segui-la, ir para um local específico, jogar cordas de um local mais alto, entre muitas outras funções. Coordenar as ações entre Lana e Mui se tornará essencial para atravessar desafios, porém se qualquer um deles for capturado ou se machucar, será preciso começar o trecho da aventura de novo.

Requisitos mínimos

Planet of Lana - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 Windows 10 Processador: Intel Core i5 Intel Core i7 Memória RAM: 4 GB 4 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 660 Geforce GTX 1060 Armazenamento: 10 GB de espaço disponível 10 GB de espaço disponível