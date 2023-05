Playstation 5: os melhores jogos disponíveis para o console

O número de jogos já disponíveis para o Playstation 5 é de encher os olhos. A lista inclui os games lançados também para outros consoles e os exclusivos do videogame da Sony, que vêm se destacando e agregando cada vez mais fãs ao PS5. A Americanas elenca a seguir alguns dos melhores games do PS5 para você conhecer ou revisitar.

The Last of Us - Part 1

Se você se encantou e se emocionou com a série da HBO, mas nunca jogou The Last of Us, essa é a hora. O estúdio Naughty Dog e a Sony recriaram a aclamada história de Joel e Ellie com todos os recursos e possibilidades da nova geração.

O jogador é colocado em um mundo pós-apocalíptico devastado por um fungo que desorganizou a sociedade ao transformar qualquer pessoa contaminada em uma criatura violenta. Você controla Joel, na maior parte do tempo, na tarefa de cruzar parte dos Estados Unidos com a adolescente Ellie, em uma missão que pode trazer alguma esperança de volta.

Essa versão do PS5, que ficou com visual e jogabilidade aperfeiçoados, mais próximos do que foi feito em The Last of Us - Part II, ainda inclui o capítulo Left Behind, que foi lançado como extra.

Marvel's Spider-Man Miles Morales - Edição Ultimate

A edição Ultimate traz a aventura original do Homem-Aranha para PS4, totalmente remasterizada para a nova geração, e o novo jogo de Miles Morales, o adolescente que também ganha superpoderes aracnídeos. Nesse universo dos games, Miles acaba se tornando um pupilo de Peter Parker - até ter de se provar como um herói de verdade.

Seja em dias ensolarados ou na véspera de Natal, com a cidade coberta de neve, o PS5 torna possível passear por toda Nova York com gráficos lindos, efeitos de reflexos e luzes impressionantes, movimentação dos personagens sem queda na qualidade visual e praticamente nenhuma tela de carregamento.

Para não falar das duas histórias, envolventes e emocionantes, com muita ação, personagens conhecidos e algumas surpresas.

God of War: Ragnarök

Mais recente capítulo da história épica de Kratos, o deus da guerra, ao lado de seu filho, Atreus. O game de 2018 redesenhou totalmente as mecânicas da franquia e incluiu, para surpresa de todos, as emoções de ser pai no violento personagem principal. Neste título, reencontramos os dois em meio à profecia do Ragnarök, o fim dos Nove Reinos.

Além dos cenários nórdicos, o novo jogo explora paisagens de todos os reinos e também de Asgard, enquanto você enfrenta criaturas perigosas com as armas já conhecidas, o machado Leviatã, as Lâminas do Caos e o escudo Guardião. Atreus, ao seu lado, ganha novas habilidades e usa seus poderes para auxiliar na finalização dos inimigos.

Falando em Asgard, não apenas Thor, mas também Odin, o pai de todos, vai cruzar o caminho de Kratos e Atreus. Em 2018, God of War (o primeiro jogo dessa era nórdica) recebeu o prêmio de Jogo do Ano no The Game Awards; no ano passado, Ragnarök levou Melhor Jogo de Ação e Melhor Narrativa, além de prêmios de atuação e trilha sonora.

Elden Ring

God of War: Ragnarök ganhou vários prêmios no The Game Awards 2022, mas foi Elden Ring o vencedor como Jogo do Ano. RPG de ação e fantasia ambientado em um mundo idealizado por Hidetaka Miyazaki, criador de Dark Souls, e por George R.R. Martin, autor de Game of Thrones - As Crônicas de Gelo e Fogo, esse é um game do "estilo Souls". Seu personagem explora cenários, encontra armas e enfrenta inimigos cada vez mais difíceis, com a certeza de que você vai morrer muitas vezes até conseguir superá-los.

Elden Ring permite criar seu próprio personagem, escolher habilidades e explorar o mundo aberto das Terras Intermédias em busca do poder do Anel Prístino, com ajuda de aliados (incluindo seus amigos online) e tentando decifrar a história desse novo universo nos diálogos e pistas deixadas pelos criadores.

Horizon Forbidden West

Falando em mundo aberto, a sequência de Horizon Zero Dawn é mais um jogo imperdível entre os exclusivos da Sony. Lançado no início de 2022, ele teve seu lançamento ofuscado por Elden Ring, mas vale muito a experiência de acompanhar Aloy nesta nova exploração.

Meses depois dos eventos do primeiro jogo, a jovem Aloy busca mais respostas para restaurar o processo de terraformação em um planeta Terra devastado num futuro distante. Nesse RPG de ação em um mundo aberto e rico em vida e detalhes, a protagonista enfrenta uma nova peste que está devastando a natureza, explora as ruínas de uma civilização que não existe mais, recruta novos companheiros para sua luta, encara máquinas e inimigos que parecem ter um nível de poder desconhecido.

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

Uma das maiores franquias exclusivas de Playstation, aqui tem dois jogos remasterizados, com gráficos aprimorados, resolução 4K ou taxa de até 120 frames por segundo. Uncharted 4: A Thief's End é, sem dúvida, o mais cinematográfico deles, combinando cenas de ação e diálogos bem-humorados do protagonista Nathan Drake.

No quarto jogo, que foi vencedor de mais de 150 prêmios em seu lançamento, o caçador de tesouros aposentado é obrigado a retornar ao mundo dos ladrões quando seu irmão reaparece com uma chance de encontrar o tesouro perdido do capitão Henry Avery.

O disco traz ainda Uncharted: The Lost Legacy, em que uma antiga parceira de Nathan, Chloe Frazer, é a protagonista. Ela precisa recrutar uma famosa mercenária para recuperar um antigo artefato que tem relação com Ganesha, o deus da sabedoria e da fortuna.

Returnal

Outro exclusivo que explora todo o potencial da nova geração é Returnal. O jogador acompanha Selene, uma astronauta que se descobre presa em um loop temporal, em um planeta alienígena, e precisa desvendar os mistérios de uma civilização antiga para quebrar esse ciclo.

O game evolui as regras do estilo "roguelike", em uma perspectiva de tiro em terceira pessoa, com muita ação. Aqui, sempre que Selene morre, ela é obrigada a retomar sua jornada do início, perdendo alguns itens, mas ganhando conhecimento sobre as ameaças e os caminhos. Também é possível jogar com amigos de forma online.

Forspoken

Lançado neste ano, Forspoken é a nova propriedade intelectual da Luminous Productions com a Square Enix, com exclusividade para PS5 e PC. No game, uma jovem é transportada de Nova York para um mundo onde existem magia, monstros e criaturas fantásticas. Ela precisa dominar seus novos poderes para ajudar a população local e tentar voltar para casa. O título tem ação, magia e combates em alta velocidade em um mundo aberto.

Resident Evil 4 (Remake)

Um dos jogos mais elogiados do ano é o remake de um dos games mais celebrados da franquia Resident Evil. Seguindo o formato que a Capcom adotou desde o remake de Resident Evil 2, dessa vez, o jogador tem muito mais ação, inimigos mais astutos, novos quebra-cabeças e algumas mudanças na história, tudo com gráficos de última geração. Vale a pena para veteranos, com modos mais difíceis, e para quem está dando os primeiros passos em Resident Evil, com um modo mais focado na história e mais recursos à disposição.

Hogwarts Legacy

Os fãs do universo de Harry Potter têm a chance de se tornarem alunos de Hogwarts nesse RPG de mundo aberto que permite visitar salões, dormitórios e locais conhecidos dos filmes e livros. Mas nada de Harry, Ron ou Hermione, a trama do jogo se passa 100 anos antes da saga principal e o jogador vai criar seu próprio personagem.

Star Wars Jedi: Survivor

Lançamento recente que continua a trama de Jedi: Fallen Order. Cinco anos depois dos acontecimentos do primeiro jogo, o Império está se tornando cada vez mais forte e Cal Kestis precisa enfrentar novos inimigos que estão do Lado Sombrio da Força, enquanto tenta amadurecer como Jedi.