Metal Gear e Spider-Man 2 são destaques do PlayStation Showcase; confira

O PlayStation Showcase 2023 desta quarta-feira (24) foi recheado de grandes novidades para o PS5 e o PlayStation VR 2 , atual modelo do visor de realidade virtual da Sony . Além da revelação do remake de Metal Gear Solid: Snake Eater pela Konami, os anúncios do Final Fantasy XVI e do Marvel’s Spider-Man 2 também foram grandes destaques do evento. O último contou com um enorme trailer cheio de jogabilidade que mostrou, pela primeira vez, o Homem-Aranha do jogo usando o uniforme negro. Entre todas as informações, a Sony aproveitou para revelar a existência do ProjectQ, portátil que vai rodar jogos de PS5 via streaming, mas ainda sem grandes detalhes.

Vale lembrar que o evento é uma prévia da Summer Game Fest, que praticamente substitui a E3 no calendário global de lançamento de jogos. O TechTudo acompanhou o evento da Sony em tempo real e comentou as principais novidades anunciadas. A seguir, confira todos os anúncios da PlayStation Showcase 2023.

1 de 10 PlayStation Showcase 2023: veja jogos e mais novidades do evento — Foto: Reprodução/PS Blog PlayStation Showcase 2023: veja jogos e mais novidades do evento — Foto: Reprodução/PS Blog

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Opine no Fórum do TechTudo

Metal Gear Solid Triangle: Snake Eater é confirmado

Alvo de rumores passados, um remake do terceiro Metal Gear Solid está confirmado. O chamado de Metal Gear Solid Triangle: Snake Eater chega para PS5, mas ainda está sem data de lançamento. O jogo teve seu primeiro trailer revelado apenas com cenas de computação gráfica, sem mostrar o gameplay. Nele vemos diversos animais sobrevivendo na selva enquanto, ao final, Naked Snake é revelado dentro de um pântano.

2 de 10 Metal Gear Solid 3 está de volta com remake. — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Metal Gear Solid 3 está de volta com remake. — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Além da novidade, o Showcase também revelou que uma coleção chamada Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, contendo os três primeiros Metal Gear Solid, será lançada até o final do ano para o PS5. Os jogos serão remasterizados e não refeitos, por isso não espere grande evolução gráfica ou mudanças de jogabilidade.

Marvel's Spider-Man 2 mostra uniforme negro

Marvel’s Spider-Man 2 também foi um dos grandes destaques do PlayStation Showcase 2023, como previsto. O trailer começa com a presença de Kraven, o Caçador, um dos inimigos mais clássicos do Homem-Aranha e que estará presente nesta sequência. O personagem está atrás de heróis que atuam em Nova York, como os dois Homens-Aranhas, Miles e Peter.

3 de 10 Miles e Peter serão jogáveis em Spider-Man 2. — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Miles e Peter serão jogáveis em Spider-Man 2. — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O trailer mostrou as primeiras cenas de jogabilidade do Homem-Aranha, agora usando o uniforme negro feito de simbionte alienígena – que mais tarde se tornará o vilão Venom. O combate é repleto de combos, como esperado, mas muito mais expansivo. O simbionte deve ter grande parte na jogabilidade e ao longo da aventura. É possível ver que Miles Morales e Peter Parker alternam entre uma cena e outra, em tempo real, parecido com o que acontece em GTA 5.

O Lagarto é outra das ameaças que os dois Aranhas enfrentam em tempo real, alternando entre si para combater os vilões e salvar os civis que estão pelos cenários. A sequência é recheada de momentos de adrenalina. O game ainda não recebeu uma data de lançamento, mas deve chegar ainda este ano ao PS5.

Final Fantasy XVI sem demo

Um novo trailer de Final Fantasy XVI foi divulgado durante o evento. Nele, é possível saber um pouco mais da história do game de RPG da Square Enix, além de cenas de batalha e algumas criaturas – entre elas certos monstros gigantescos, além da invocação Ifrit. Além da história, o vídeo focou bastante nos heróis e vilões da aventura, que tem clima épico no melhor estilo Game of Thrones.

4 de 10 Final Fantasy 16 não teve demo anunciada — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Final Fantasy 16 não teve demo anunciada — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Não houve anúncio de demonstração, como alguns previam, mas a data de lançamento está garantida para 22 de junho no mundo todo.

Assassin’s Creed Mirage chega em outubro

Assassin’s Creed Mirage já estava confirmado, mas dessa vez um trailer foi apresentado. O jogo tem todo o estilo clássico da série e chega em 12 de outubro, prometendo voltar às suas raízes de aventura e exploração em mundo aberto. No trailer é possível perceber várias cenas de ação que lembram o primeiro título da saga.

5 de 10 Assassin's Creed Mirage está confirmado para outubro — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Assassin's Creed Mirage está confirmado para outubro — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Em determinado momento o vídeo também mostra os combates que os jogadores vão precisar encarar, momentos de furtividade e, claro, os saltos de fé que o protagonista Basin precisa executar para abrir o mapa, como de costume. A pré-venda já está disponível no PS4 e PS5.

Quais jogos chegam para PS VR 2?

6 de 10 Resident Evil 4 foi um dos jogos mostrados para o PS VR 2 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Resident Evil 4 foi um dos jogos mostrados para o PS VR 2 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Segundo o anúncio, Resident Evil 4 Remake terá um modo totalmente adaptado para o visor de realidade virtual do PS5. Além dele, outros games chegam para PS VR 2 em breve: Arizone Sunshine 2, outro jogo de ação com zumbis, Crossfire Sierra Squad, um jogo de tiro com elementos multiplayer; Synapse, que chega em 2 de julho e mistura tiros com ambientações oníricas; e um novo pacote musical para o já disponível Beat Saber, trazendo de volta todo o ritmo com músicas conhecidas como Don’t Stop Me Now, do Queen.

Outros anúncios do Playstation Showcase 2023

A produtora Bungie estreou um título inédito: com elementos futuristas e cyberpunk, Marathon, espécie de nova versão de um jogo clássico, usando músicas eletrônicas e personagens que parecem seres robóticos. Por falar em Bungie, a produtora também apresentou novidades de Destiny 2, com a expansão The Final Shape, mas sem qualquer informação mais substancial, a não ser pelo retorno do personagem Cayde.

7 de 10 Marathon é o novo jogo da Bungie — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Marathon é o novo jogo da Bungie — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Street Fighter 6, que está às portas de ser lançado também aproveitou o espaço no evento para mostrar cenas da história dos personagens principais como Ryu e Chun-Li, além de cenas de jogabilidade. O lançamento está mais do que garantido para 2 de junho nas principais plataformas.

Um dos destaques foi um trailer completo do novo Alan Wake 2, da produtora Remedy. O jogo traz de volta todo o estilo de narrativa de investigação e horror psicológico, com jogabilidade em terceira pessoa e novos personagens. Vários momentos de terror e criaturas também foram mostrados – o lançamento será em 17 de outubro deste ano.

8 de 10 Alan Wake 2 ganhou prévia completa — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Alan Wake 2 ganhou prévia completa — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O estúdio Haven liberou o primeiro trailer de Fairgame, jogo inédito de assalto no estilo Payday que ainda está em produção e não mostrou gameplay. Helldivers, antigo título de PS Vita, que depois saiu no PS3 e PS4, também vai ganhar uma sequência – agora com ação em terceira pessoa e jogabilidade no estilo de esquadrões. O clima do novo game, confirmado para PC e PS5 em 2023, pega emprestado diversos elementos do livro e filmes Tropas Estelares, incluindo monstros.

A EA também revelou um título original e inédito de tiro em primeira pessoa, mas com elementos fantásticos como criaturas, dragões e até alienígenas – este é Immortus of Aveum, que já chega em 20 de julho. Pela 505 Games tivemos o anúncio de Ghostrunner 2, outro game cyberpunk que usa alta velocidade em seu favor e coloca o jogador em combates rápidos em primeira pessoa.

9 de 10 Ghostrunners 2 foi anunciado — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Ghostrunners 2 foi anunciado — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Já o estúdio S-Game resolveu apostar em mais um jogo de samurais, com vários elementos da cultura asiática. O título tem combates em terceira pessoa e jogabilidade similar a Nioh e Sekiro, aparentemente focado na alta dificuldade e estratégia para ataques e defesas. Phantom Blade 0 é o nome da produção, que chega ao PS5 em uma data ainda não anunciada.

Do mesmo estúdio de Journey e Abzu tivemos o anúncio de Sword of the Sea, título que, inclusive, se assemelha a Journey na jogabilidade, quando vemos o personagem deslizando por dunas durante a exploração de cenários. The Talos Principle 2 também foi mostrado com previsão de lançamento ainda em 2023, mas sem muitas cenas de gameplay, apenas cenários. Outro jogo de aventura com arte diferenciada e bastante emoção revelado foi Neva, mas que sai apenas em 2024.

A Square Enix também aproveitou o PlayStation Showcase 2023 para anunciar um game de tiro em terceira pessoa que usa gráficos vivos e bem desenhados, mas onde os jogadores atiram com armas de espuma para cobrir o cenário – similar à ideia de Splatoon, da Nintendo. Foamstars é o nome do título, que está confirmado para PS4 e PS5, mas sem data disponível.

Um novo game que parece mesclar Minecraft com GTA também foi anunciado. Teardown chega ao PS5 e traz elementos de construção e destruição de cenário, ainda este ano. A versão de RPG e aventura da série Granblue Fantasy foi igualmente apresentada com o primeiro trailer completo, desta vez se afastando do gênero de luta e apresentando algo mais como a saga Tales of. Granblue Fantasy Relink chega ainda este ano, para PS4 e PS5.

O game Tower of Fantasy foi confirmado para PS4 e PS5 em um trailer especial de combate e jogabilidade, pela produtora Perfect World. Ainda pela Capcom, Dragon’s Dogma 2 retornou após um tempo desaparecido, com direito a trailer completo que exibiu combates e partes da trama. Entre outras novidades, uma nova versão de Five Nights at Freddy’s foi mostrada, mas sem nenhum detalhe.

Novos aparelhos

A Sony revelou a existência de novos aparelhos compatíveis com o PS5. Um deles é o dispositivo portátil ProjectQ, que já era alvo de rumores passados. O aparelho ainda não tem data de lançamento ou detalhes mais expressivos de seu funcionamento, mas vai servir para rodar jogos em streaming em companhia de um PS5, ligados à Internet. Outro acessório foi mostrado: fones de ouvido portáteis para o console atual da Sony.

10 de 10 Sony mostrou jogos e o ProjectQ, novo aparelho que vai rodar games de PS5 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Sony mostrou jogos e o ProjectQ, novo aparelho que vai rodar games de PS5 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Com informações de PlayStation

ASSISTA TAMBÉM: testamos o PlayStation VR 2 , novo óculos de realidade virtual da Sony