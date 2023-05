Procon-SP notifica Netflix por cobrança no compartilhamento de senhas

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) entrou com uma notificação destinada à Netflix, nesta quarta-feira (24), a respeito da cobrança extra no valor de R$ 12,90 por pessoa em contas que compartilham senhas. A decisão foi postada nas redes sociais e no site do órgão. De acordo com nota pulicada pela assessoria do Procon-SP, a notificação ocorreu devido a "elevada quantidade de consultas" feitas por clientes da plataforma no site da fundação.