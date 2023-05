Punishing Gray Raven: veja gameplay, requisitos e tier list do jogo

Punishing: Gray Raven ganhará sua versão oficial para PC após se tornar bastante popular entre os usuários de celulares, prevista para chegar no dia 15 de maio. O jogo é gratuito e com elementos de Gacha, mas que valoriza bastante a habilidade dos jogadores. Veja mais detalhes sobre o game a seguir.

1 de 3 Veja gameplay, requisitos e tier list de Punishing: Gray Raven — Foto: Divulgação/Kuro Game Veja gameplay, requisitos e tier list de Punishing: Gray Raven — Foto: Divulgação/Kuro Game

História

Punishing: Gray Raven tem uma história que envolve um mundo pós-apocalíptico. No game, a humanidade quase foi dizimada por um exército de robôs, os Corrupted, que foram modificados devido à ação de um vírus conhecido como Punishing. Os sobreviventes precisaram fugir para a órbita espacial e se preparar durante anos para recuperar o planeta dominado pelos robôs.

Esse tempo foi o bastante para desenvolver uma tecnologia que cria humanos modificados e poderosos, os Constructs. O jogador é o líder da unidade, conhecida como Gray Raven, e precisará reunir esses "mutantes" para vencer a batalha. Toda história é contada na forma de visual novel, com personagens no estilo de arte japonesa.

2 de 3 Punishing: Gray Raven possui uma história interessante e que vale a pena o esforço para avançar nela e conhecê-la melhor — Foto: Divulgação/Uptodown Punishing: Gray Raven possui uma história interessante e que vale a pena o esforço para avançar nela e conhecê-la melhor — Foto: Divulgação/Uptodown

Gameplay

Punishing: Gray Raven possui claras inspirações em populares jogos do gênero hack n slash, como NieR: Automata, Devil May Cry e Bayonetta, com a diferença de o jogador poder controlar um esquadrão composto por até três integrantes. Dessa forma, você pode esperar um jogo em 3D de ação desenfreada e que possibilita as mais diversas combinações com armas e habilidades. Cada personagem conta com o seu próprio arsenal, sendo obtidos pelo modo história ou pela mecânica de gacha, que se utiliza de dinheiro real.

O jogo oferece botões simples para se movimentar, atacar e esquivar. A esquiva, por sinal, é um elemento interessante nas batalhas de Punishing: Gray Raven, pois uma evasiva perfeita concede uma janela para causar mais dano aos inimigos. Destaca-se ainda o sistema de consumo de energia ao utilizar da esquiva, um método criado pela desenvolvedora para evitar que os jogadores abusem dessa mecânica.

A forma de utilizar da habilidades também se destaca. Elas aparecem aleatoriamente na forma de ícones coloridos na sua tela e contam com a possibilidade de realizar combinações que resultam em versões mais fortes das habilidades.

3 de 3 Punishing: Gray Raven se inspira em hack 'n slashes já conhecidos no mercado, mas leva muita originalidade também — Foto: Divulgação/Uptodown Punishing: Gray Raven se inspira em hack 'n slashes já conhecidos no mercado, mas leva muita originalidade também — Foto: Divulgação/Uptodown

Tier list de personagens

Punishing: Gray Raven conta com mais de 30 personagens, ou Constructs, com características de DPS (Damage per second ou dano por segundo), tank, support e healer. Eles também são divididos em categorias S, A, B e C. A Kuro Game realiza atualizações de balanceamento no jogo, o que significa que personagens muito fortes hoje podem não viver seus melhores dias em uma atualização futura. Confira, a seguir, a tier list mais atual de personagens no Punishing: Gray Raven:

Tier S

Kamui – Tenebrion

Bianca – Varitas

Lee – Entropy

Liv – Luminance

Liv - Empyrea

Selena – Capriccio

Vera – Flare

Pulao – Ornate Bell

Selena – Tempest

Qu – Pavo

Chrome – Glory

Camu – Crocotta

Rosetta – Rigor

Rosetta – Arctic

Lucia – Crimson Abyss

Lucia – Plume

Tier A

Lucia – Dawn

Bianca – Zero

Watanabe – Nightblade

Kamui – Bastion

Lee – Palenfire

No. 21 – XXI

Sophia – Silverfang

Vera – Rozen

Banji – Fate

Chrome – Arclight

Ayla – Brilliance

Changyu – Qilin

Watanabe – Astral

Watanabe – Nightblade

Karenina – Blast

Liv – Lux

Wanshi – Hypnos.

Tier B

Lucia – Padma

Liv – Benediction

Nanami – Storm

Tier C

Liv – Eclipse

Requisitos

Punishing: Gray Raven (PC) - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema Operacional Windows 7,8,10 (64 Bits) Windows 7,8,10 (64 Bits) Processador Intel Core i5 Intel Core i7 Memória RAM 8 GB de RAM 16 GB de RAM Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GT 1030 ou superior NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ou superior Armazenamento 10 GB de espaço disponível 20 GB de espaço disponível