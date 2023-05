Qual papel de Pedro Pascal em Game of Thrones? Relembre participação

O ator Pedro Pascal está em alta em Hollywood. Após seu sucesso na série The Last of Us, o chileno está confirmado em dois filmes: o curta de faroeste Strange Way of Life, do diretor espanhol Pedro Almodóvar, e a sequência do filme Gladiador (2002), de Ridley Scott. No entanto, para os fãs da série Game of Thrones, ele já era conhecido por interpretar o príncipe Oberyn Martell, o Víbora Vermelha.