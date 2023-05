Quanto custa um PC gamer bom e barato?

Existe PC gamer barato?

A resposta é: depende.

É fato que um desktop de configurações consideradas intermediárias, para os dias de hoje, acaba sendo mais barato do que um notebook com especificações similares.

Por outro lado, acrescentar componentes mais avançados (mais memória, mais armazenamento, placa de vídeo mais moderna, um monitor melhor, mouse e teclado destinados a jogar) vai deixar o conjunto do PC mais caro e o preço pode até superar o de um notebook de alto desempenho.

Atualmente, é possível encontrar desktop gamer completo, com monitor, mouse e teclado, e com perfil gamer, a partir de R$ 1.900.

Uma oferta com esse valor, disponível na Americanas, apresenta um PC de mesa com Windows 10, processador Intel Core i7 modelo 2600, com frequência base de 3.80 Ghz e quatro núcleos; 8 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 480 GB. O gabinete tem coolers com LED RGB com controle das cores e efeitos e o monitor de 20 polegadas tem taxa de atualização de 75 Hz.

Com tais especificações, esse é um PC gamer que consegue rodar títulos como Valorant, FreeFire, Minecraft, Roblox e League of Legends, entre outros, mesmo que as especificações gráficas estejam perto do mínimo.

Além disso, é um computador que vai atender o usuário em tarefas básicas do dia a dia, no estudo e até em uma rotina multitarefa leve, por exemplo, trabalhar com algumas abas abertas no navegador e outros aplicativos abertos ao mesmo tempo.

Para comparação, outra oferta de desktop gamer, equipado com processador Intel Core i7 modelo 3770 e quatro núcleos, placa de vídeo GTX 1650 de 4 GB, SSD de 128 GB, HD de 1 TB e 16 GB de memória RAM, tem preço por volta de R$ 5 mil. Esse anúncio vem com fone, mouse e teclado, mas não tem monitor.

Um PC com essa configuração já consegue rodar os principais títulos competitivos com as especificações gráficas em níveis mais altos e até mesmo alguns dos games AAA mais exigentes. Também atende o usuário que precisa de mais performance para aplicativos online, muitas abas abertas e programas um pouco mais exigentes.

Já um notebook gamer de configurações intermediárias pode custar acima de R$ 4 mil. Um Acer Nitro 5 em oferta na Americanas vem com processador Intel Core i5 modelo 11400H, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB, placa de vídeo NVIDIA GTX 1650, tela Full HD com 144 Hz de atualização e sistema de resfriamento com tecnologia CoolBoost da Acer.

Principais requisitos de jogos atuais

Uma boa maneira de entender se um notebook ou um desktop tem performance suficiente para o que você precisa e/ou deseja é checar os requisitos mínimos e recomendados dos jogos.

Falando de títulos competitivos e online, primeiramente. Para jogar Overwatch 2, por exemplo, o jogador precisa de um PC com Windows, processador Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD R9 380 e 6 GB de memória RAM.

Para jogar Fortnite, os requisitos recomendados são processador Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo Nvidia GTX 960, AMD R9 280 ou GPU DX11, VRAM (memória da placa de vídeo) de 2 GB e 8 GB de memória RAM.

Para jogar Valorant, os requisitos recomendados para 60 quadros por segundo (FPS) são processador Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3, placa de vídeo GeForce GT 730, VRAM de 1 GB e 4 GB de memória RAM. Para jogar de forma competitiva, o jogo já pede chip Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo GTX 1050 Ti, VRAM de 1 GB e 4 GB de RAM.

Call of Duty: Warzone recomenda ter processador Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1660, Radeon R9 390 ou AMD RX 580 e 12 GB de memória RAM.

O jogador que quer rodar Forza Horizon 5 em uma experiência mais bonita precisa ter chip AMD Ryzen 5 ou Intel i5, placa de vídeo Radeon RX 590 ou NVIDIA GTX 1070, VRAM de 8 GB e 16 GB de memória RAM.

Para enfrentar os perigos de Resident Evil: Village, os requisitos recomendados (60 FPS e sem ray tracing) são processador Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5 3600, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700 e 16 GB de RAM. Para o jogo rodar com ray tracing (efeitos de luz e reflexos), a 60 quadros por segundo e em 4K, a configuração necessária é processador Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6900 XT, e 16 GB de memória RAM.

E para acompanhar Joel e Ellie em sua missão em The Last of Us Part 1, o jogo recomenda processador Intel Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 3600X, 16 GB de RAM, placa de vídeo Geforce RTX 2070 Super 8 GB, Geforce RTX 3060 8 GB, Radeon RX 5800XT 8 GB ou Radeon RX 6600 XT 8 GB e 100 GB livres em SSD.

Notebook ou desktop?

De forma geral, podemos dizer que os PCs de mesa, ou desktops, são mais indicados para quem busca uma máquina de alto desempenho mais personalizada e atualizável, enquanto um notebook é o computador perfeito para quem precisa de mobilidade e portabilidade, para estudar e trabalhar de diversos lugares.

Com um notebook de especificações intermediárias e placa de vídeo, o usuário consegue montar um setup com monitor, teclado e mouse, deixando o equipamento trabalhar como máquina de mesa ou como segunda tela, ampliando sua área de trabalho. E o notebook permanece portátil, para levá-lo a reuniões, eventos ou viagens.

Já um PC em gabinete acaba tendo um custo mais baixo, com mais facilidade para manutenção e upgrades. Falando em customização, com um desktop, o usuário pode investir mais recursos nos componentes que fazem mais sentido ou que entregam mais performance para o seu uso, turbinando seu PC a gosto.