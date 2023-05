Que horas cai a restituição do IRPF 2023? Saiba tudo sobre o pagamento

O pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2023 começa nesta quarta-feira (31), e a estimativa é de que pelo menos 3 milhões de brasileiros recebam a quantia já hoje. Mas até que horas cai a restituição? Como consultar a que lote você pertence? Quem tem prioridade no pagamento? O TechTudo reuniu as principais dúvidas sobre a restituição do IRPF 2023 e ensina como consultar qual é o status do seu pagamento pelo app. Confira, nas próximas linhas, o que você deve saber.