Rastreador da Apple desvenda assalto de US$ 1,1 milhão em dinheiro

Um Apple AirTag ajudou a polícia com um caso de roubo a carro-forte. Isso porque a empresa de transporte de valores colocou o dispositivo rastreador da Apple dentro de um dos malotes de dinheiro. O crime ocorreu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em outubro do ano passado, mas só agora ganhou as manchetes, após ser citado em novos documentos sobre o processo..d

A localização por GPS levou os investigadores aos suspeitos em dezembro de 2022. Trata-se de dois irmãos acusados de roubarem não só o-carro forte, como também um caixa eletrônico. Ao todo, o montante subtraído corresponde a mais de U$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 5,5 milhões).

Como o crime ocorreu?

De acordo com as autoridades locais, o crime ocorreu na manhã de 31 de outubro, dia em que se comemora o Halloween. O carro-forte parou ao lado de uma loja e os dois seguranças da transportadora de valores Brink’s saíram do veículo em direção ao estabelecimento. Segundo a denúncia, um dos suspeitos teria golpeado um trabalhador com um revólver quando ele voltava sozinho da loja.

A partir daí, os criminosos levaram sacos de dinheiro divididos entre U$ 100 mil (R$ 500 mil) e U$ 50 mil (R$ 250 mil) cada. Testemunhas afirmaram que os pacotes foram levados até um Nissan e, posteriormente, a polícia descobriu que a dupla o trocou por um Jeep durante a fuga.

AirTag foi escondido em pacote de dinheiro

Os agentes de segurança contaram à polícia que um Apple AirTag estava escondido em um dos pacotes roubados. Com isso, as autoridades foram capazes de localizar em tempo real o paradeiro do dispositivo. Em menos de uma hora, o rastreador indicou o endereço final do malote: a casa dos dois irmãos.

Esta não foi a primeira vez que o AirTag ajudou a desvendar crimes. Em junho de 2022, o TechTudo contou a história de um homem que usou o rastreador da Apple para encontrar o próprio carro (modelo Land Rover, avaliado em R$ 900 mil), roubado na garagem de sua casa no Canadá. O canadense deu a tarefa de recuperar o veículo à polícia. No Brasil, o Apple AirTag chegou em maio de 2021. O pacote com quatro unidades é encontrado atualmente por R$ 1.099 na Amazon.

Com informações de WGNTV9

