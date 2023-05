Ratchet & Clank, Watch Dogs: Legion e mais jogos chegam à PS Plus em maio

Ratchet & Clank: Rift Apart , Watch Dogs: Legion e a trilogia Tomb Raider serão algumas das novidades do catálogo da PS Plus em maio no PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) para assinantes nos níveis Extra e Deluxe. Os novos games ficarão disponíveis a partir do dia 16 de maio e serão acompanhados ainda pelo quebra-cabeça de plataforma Humanity, o aclamado título da Arkane Studios Dishonored 2 , o charmoso jogo indie Sakuna: Of Rice and Ruin, entre outros. Confira mais detalhes sobre os jogos que serão adicionados ao catálogo da PS Plus em maio.

Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5

A aventura de Ratchet e seu companheiro robô Clank serviu como uma espécie de demonstração do novo poder de processamento do PlayStation 5 (PS5). No game, a dupla de heróis intergalácticos, já aposentada, é atacada pelo maligno Dr. Nefarious, que utiliza um aparato capaz de abrir fendas dimensionais para encontrar realidades alternativas.

Eles acabam separados em diferentes realidades, inclusive uma em que Nefarious não foi derrotado pela dupla e dominou o mundo. Lá eles também encontram uma nova personagem chamada Rivet, que é da mesma raça que Ratchet, Lombax. A jogabilidade de tiro em terceira pessoa dos games anteriores é mantida, mas com novas possibilidades de transporte e quebra-cabeças com portais que permitem atravessar distâncias e outras dimensões.

Humanity | PS4, PS5

Neste inusitado game do designer de Rez Infinite e Tetris Effect: Connected jogadores guiarão um cachorro Shiba Inu enquanto um exército de humanos o segue por mais de 90 fases para tentar chegar ao final. Eles podem saltar, flutuar, atacar e atender outras funções que o momento pedir de acordo com cada fase. O jogo inclui também um criador de estágios e pode ser jogado em realidade virtual com o PlayStation VR no PS4 ou PlayStation VR 2 no PS5.

Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

O mais novo capítulo da série de hackers da Ubisoft mostra uma cidade de Londres sitiada por um sistema de segurança automatizado e autoritário. Neste jogo de mundo aberto qualquer personagem que passa pela rua pode se tornar parte de seu exército, desde que o jogador o conheça melhor e encontre uma motivação para que ele se junte ao movimento revolucionário DedSec. Há várias formas de resolver missões, como hackear eletrônicos, usar um drone aranha, invadir locais furtivamente ou entrar atirando. Cada personagem possui habilidades próprias que facilitam um tipo de tarefa.

Dishonored 2 e Dishonored: Death of the Outsider | PS4

A sequência do clássico Dishonored dá seguimento aos eventos do primeiro game após a morte da Imperatriz. A bruxa Delilah Copperspoon clama seu direito ao trono e o usuário deve escolher se irá combatê-la como Emily, filha da Imperatriz, ou Corvo, protagonista do primeiro jogo e antigo guarda-costas da imperatriz, injustamente acusado de sua morte. Os personagens em Dishonored possuem habilidades sobrenaturais que permitem completar missões de várias maneiras, até mesmo sem matar ninguém durante todo o game ou sem usarem seus poderes se desejarem.

Já Dishonored Death of the Outsider é uma expansão independente que começou como um DLC de Dishonored 2. Ela segue a ex-assassina Billie Lurke e seu mentor Daud em busca de uma forma de matar o "Outsider", a entidade por trás de todos os eventos sobrenaturais na série. Vale lembrar que o primeiro Dishonored: Definitive Edition está disponível para assinantes do nível Deluxe.

Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

Neste belo jogo independente usuários controlam Sakuna, uma deusa da colheita que precisará voltar ao básico para se tornar grandiosa novamente. Durante a aventura será preciso enfrentar monstros em estágios de ação e plataforma lateral enquanto ao mesmo tempo ela terá que cultivar arroz para redescobrir seu talento como agricultura e se tornar cada vez mais poderosa como deusa.

Trilogia Tomb Raider | PS4

Os três games da trilogia Tomb Raider mais recente chegam ao catálogo da PS Plus com Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Shadow of the Tomb Raider. Todos são jogos de ação em terceira pessoa com elementos de exploração, quebra-cabeça e tiroteios, os quais contam uma nova origem para a personagem de Lara Croft, lentamente se tornando a lenda da série clássica. No primeiro game, Lara naufraga em uma ilha e precisará usar seus instintos de caçadora para sobreviver contra condições extremas e perigos oferecidos por animais selvagens enquanto desvenda um mistério sobrenatural na ilha.

Na sequência, Rise of the Tomb Raider fica mais claro o conflito entre a exploradora e um grupo paramilitar chamado Trinity, que deseja obter artefatos de poderes sobrenaturais para usá-los como forma de dominar o mundo. Em Shadow of the Tomb Raider ela acidentalmente ativa um artefato que inicia um processo que levará ao fim do mundo e está em uma corrida contra o tempo para tentar encontrar uma forma de impedi-lo.

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5

Para fãs de jogos de simulação, Bus Simulator 21 permite administrar sua própria empresa de ônibus enquanto traça rotas e dirige diferentes modelos realistas do veículo, fabricadas pelas principais marcas do mercado. Diferentes de outros capítulos, todos os modelos virão desbloqueados desde o início, sem precisar conquistá-los. No PlayStation 5 (PS5) o jogo também tem melhorias gráficas, suporte ao feedback háptico do DualSense e visuais em 4K.

The Evil Within 2 | PS4

O segundo game na saga de terror The Evil Within do criador de Resident Evil, Shinji Mikami, traz de volta o detetive Sebastian Castellanos em um novo mundo distorcido pela máquina STEM. Através de uma jogabilidade de tiro em terceira pessoa jogadores terão que enfrentar monstros horrendos e humanos afetados pela influência da STEM em busca de uma chance de salvar a filha de Sebastian em meio a todo esse caos. O primeiro The Evil Within está disponível também na PS Plus Extra e Deluxe.

Wolfenstein Youngblood | PS4

Após os eventos de Wolfenstein 2: The New Colossus, a versão moderna da clássica série de tiro FPS, o protagonista BJ Blazckowicz está desaparecido e entram em ação suas filhas gêmeas Jess e Soph para tentarem encontrá-lo. Diferente dos outros títulos da franquia este é mais focado em multiplayer cooperativo para jogar com um amigo enquanto devasta as forças nazistas em um mundo alternativo em que eles venceram a Segunda Guerra Mundial. Wolfenstein: The New Order, The New Colossus e Wolfenstein: The Old Blood também estão disponíveis na PS Plus Extra.

Thymesia | PS5

Neste desafiador e intenso jogo de ação estilo Dark Souls usuários enfrentarão seres pestilentos em um mundo de atmosfera sombria no papel de Corvus, um guerreiro sem memória que tentará restaurar a ordem no reino de Hermes. Durante o game será possível obter novas armas de pragas dos chefes além de se transformar em uma versão corvo na qual suas penas podem ser arremessadas como fortes adagas para interromper golpes de inimigos.

Rain World | PS4

Neste jogo de aventura e sobrevivência com visual inspirado pelos clássicos games 16 Bits do Super Nintendo e Mega Drive, jogadores controlam um Lesgato, uma criaturinha que está no meio da cadeia alimentar. Através de várias fases geradas proceduralmente por inteligência artificial com variedade de 1200 salas e 12 ambientes, será preciso usar sua lança para caçar comida o bastante para sobreviver enquanto evita criaturas que desejam fazer o mesmo com você.

Lake | PS4, PS5

Voltado para jogadores que buscam uma experiência relaxante, Lake conta a história de Meredith Weiss, uma mulher trabalhadora da cidade grande que retorna a sua cidade natal de Providence Oaks no Oregon, Estados Unidos, para tirar umas férias. Lá ela trabalhará no emprego de seu pai, entregando pacotes como carteira da cidade, dirigindo seu carro pelas ruas e levando encomendas até as portas.

Entre cada entrega, ela conhecerá melhor as pessoas da cidade e a si mesma, tomando decisões que são reflexos do jogador e levam a uma das várias possíveis conclusões da história. Não há qualquer elemento de tensão na jogabilidade, tornando-o um jogo perfeito para apreciar de maneira tranquila.

Conan Exiles | PS4

O game multiplayer online de sobrevivência de Conan, O Bárbaro traz um grande mundo aberto sandbox no qual jogadores podem se unir a seus amigos ou estranhos para cooperar ou lutar entre si. No jogo será preciso obter desde o básico como comida, água e roupas para sobreviver ao frio até chegar a níveis mais avançados como armas, armaduras e exploração de dungeons com equipamentos melhores. O game possui um elemento persistente online no qual ele continua existindo com outros jogadores mesmo quando você não está conectado.

Rune Factory 4 Special | PS4

Rune é a clássica série que mistura uma pitada de Harvest Moon com um RPG que traz mais um pouco de aventura em seu quarto episódio. Rune Factory 4 Special permite que usuários administrem sua própria fazenda, plantem, cuidem de animais e interajam com personagens da cidade enquanto também dá a possibilidade de deixar a segurança para trás e atravessar os portões para o mundo exterior repleto de monstros para serem enfrentados.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4

Um dos games mais aclamados da saga Harvest Moon lançado originalmente no Game Boy Advance ganhou uma versão atualizada em 3D para o PlayStation 4 (PS4). Na pequena cidade de Olive Town usuários poderão administrar sua fazenda, plantar vegetais, domar animais, pescar, participar de festivais sazonais e até mesmo formar amizades e romances com pessoas da cidade que podem acabar em casamento. A série Harvest Moon passou a se chamar Story of Seasons após alguns problemas entre a dona do título e a produtora original.

Soundfall | PS4, PS5

Neste jogo de ação e tiro usuários controlam uma Guardiã da Melodia trazida ao mundo de Sinfonia para defendê-lo da ameaça da Dissonância. O game inicialmente parece um jogo de ação comum com visão aérea, porém sua jogabilidade utiliza ritmo para determinar a eficiência de suas ações e quanto amis o jogador conseguir se manter no ritmo do jogo, mais dano conseguirá causar.

