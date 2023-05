Razr 40: veja novas imagens do sucessor do Motorola V3

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (10) podem indicar o design final do suposto Motorola Razr 40, mais um sucessor do icônico Motorola V3. De acordo com o site MySmartPrice, as fotos foram reveladas por fontes anônimas com conhecimento do assunto. O lançamento deve mudar de nome e não se chamar Razr Lite, conforme foi especulado em abril. Como a fabricante não comentou o assunto, não há como saber quando o novo celular dobrável será lançado e seu preço.