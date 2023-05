Redfall e Age of Wonders 4 são destaques nos lançamentos da semana

Redfall e Age of Wonders 4 são os destaques nos lançamentos da semana. O primeiro deles se trata do aguardado game de tiro multiplayer com vampiros da Arkane Studios e Bethesda , enquanto o segundo é o quarto capítulo da saga de games de estratégia em um mundo de fantasia. Eles estão acompanhados pelo criativo Super Dungeon Maker, no Nintendo Switch e PC, a épica aventura de Ravenlok, nos consoles Xbox e computadores, e o game Death or Treat, para PlaySation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis, a seguir.

Redfall traz combate em primeira pessoa contra vampiros pelo estúdio de Dishonored e Deathloop — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Redfall - 2 de maio - XBSX/S, PC

Em Redfall, uma pequena cidade-ilha foi tomada por uma legião de vampiros que cortaram o contato da população com o mundo exterior, e cabe aos poucos sobreviventes enfrentá-los para salvar sua cidadezinha. O game traz ação em primeira pessoa no estilo característico da Arkane Studios, conhecida por títulos como Dishonored e Deathloop, além de um grande mundo aberto para explorar e hordas de vampiros para enfrentar. Entre os inimigos, existem diversas versões das criaturas da noite, cada qual com poderes particulares que representam desafio ao jogador, além de humanos que lutam ao lado delas.

É possível jogar Redfall sozinho ou em multiplayer cooperativo com até quatro pessoas. A Arkane Studios tranquilizou os fãs da produtora ao afirmar que, ao jogar por conta própria, o título ainda parecerá uma experiência tradicional do estúdio. Usuários poderão escolher entre personagens como Devinder Crousley, Layla Ellison, Remi de La Rosa e Jacob Boyer, cada qual com um conjunto de habilidades e armas próprio para enfrentar as ameaças.

Durante sua aventura, será preciso entrar em ninhos de vampiros gerados sequencialmente, onde a realidade pode ser distorcida, e também enfrentar os Deuses Vampíricos após eliminar mortos-vivos o bastante para ser notado. Redfall está disponível para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 349,95 e PC, via Steam e Epic Games Store, por R$ 249. O jogo também estará incluído em seu lançamento no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

Redfall da Arkane Austin traz um foco em multiplayer cooperativo da equipe conhecida por Dishonored — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Age of Wonders 4 - 2 de maio - PS5, XBSX/S, PC

Age of Wonders 4 ganha um novo capítulo com níveis mais profundos de personalização. No novo jogo da Triumph Studios, antigos magos poderosos retornam ao mundo na intenção de governarem os humanos como se fossem deuses, e caberá ao jogador administrar seu império e reunir tomos de magia para que seu povo seja capaz de se defender.

O game, que é um clássico entre os jogos de estratégia 4X (eXploração, eXpansão, eXtração e eXtermínio), permite criar seus próprios seguidores ao combinar diferentes estilos de corpo, traços sociais e poderes, criando clãs que se adaptam ao seu estilo de jogo ou recriam famosos universos de fantasia.

Age of Wonders 4 se aprofunda nas clássicas mecânicas da série de estratégia em um mundo de fantasia — Foto: Reprodução/Steam

A história se desenvolve por meio de um sistema de eventos que se adapta de acordo com as ações do jogador e molda o mundo ao seu redor. As batalhas oferecem combates estratégicos por turnos nos quais cada unidade tem poderes específicos que complementam táticas clássicas, como flanquear e atacar um inimigo à distância. Após vencer os magos, o game não acaba e o usuário pode continuar sua jornada até elevar seu governante ao panteão do jogo.

Age of Wonders 4 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 264,90, para Xbox Series X/S por R$ 184,95 e para PC, pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG (GOG Galaxy), por R$ 165,99.

Super Dungeon Maker - 3 de maio - Nintendo Switch, PC

Super Dungeon Maker fará os jogadores liberarem sua criatividade para criar suas próprias dungeons, masmorras e labirintos repletos de inimigos, armadilhas e chefes poderosos. O jogo consiste em construir e decorar suas próprias fases, para jogar e testá-las com um bravo galo espadachim, e depois compartilhar com a comunidade para que outras pessoas possam jogá-las.

O usuário também pode, por sua vez, baixar dungeons criados por outros jogadores e enfrentá-los. A mecânica de "programação" é simples para que qualquer um consiga configurar suas armadilhas e quebra-cabeças. O jogo está disponível para Nintendo Switch e PC pela loja digital Steam por R$ 59,99.

Super Dungeon Maker é um game ação no qual jogadores podem criar seus próprios dungeons — Foto: Reprodução/Steam

Ravenlok - 4 de maio - XBSX/S, XB, PC

Ravenlok é o novo game da desenvolvedora Cococucumber, de títulos como Riverbond e Echo Generation, que leva aos limites o estilo visual "Voxel", característico do estúdio, em uma história de conto de fadas e aventura. A jovem heroína Kira toca em um espelho místico e vai parar em um mundo extravagante dominado pelo punho de ferro de uma rainha tirânica.

Agora, ela deverá cumprir uma perigosa profecia e libertar este mundo das forças do mal. A jogabilidade traz confrontos em tempo real nos quais Kira terá que usar sua espada, escudo e bombas elementais para enfrentar diversos tipos de criaturas e chefes.

Ravenlok é um jogo de ação sobre uma menina que vai parar em um mundo fantástico repleto de perigos — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Segundo a diretora do jogo, Vanessa Chia, o game conta com inspirações em várias obras clássicas como Alice no País das Maravilhas, Senhor dos Anéis, Labirinto, A História sem Fim, As Crônicas de Nárnia e obras de animação do Studio Ghibli, responsável pelas obras Meu Amigo Totoro, A Viagem de Chihiro, O Serviço de Entregas da Kiki e outros mais. Uma das mais aparentes é a viagem de Alice, com a presença de um coelho e da rainha vermelha, mas a diretora comentou que a ideia era se libertar dos limites dessa história.

Ravenlok está disponível para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 92,45, além de PC pela loja digital Epic Games Store por R$ 66,99. O game também estará incluído em seu lançamento no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

Death or Treat - 5 de maio - PS5, XBSX/S, PC

Death or Treat conta a história de um fantasma chamado Terrível (Scary) que está preocupado com o rumo de seu negócio, a loja de doces GhostMart, cuja falência está próxima. Isso acontece porque empresas como o FaceBuu! estão viciando os habitantes de HallowTown em suas telas e roubando o espírito do Halloween. Munido de uma vassoura e várias outras armas, Terrível terá que derrubar a grande corporação e seu fundador, Clark Zuquebergue, ao derrubar suas três divisões: Darkchat, DiaboTube e RipTok.

A jogabilidade em si é de um jogo de ação 2D com visuais pintados à mão e elementos rogue. Usuários podem escolher entre armas leves e rápidas, pesadas e lentas ou de longo alcance, em conjunto com habilidades especiais para eliminar hordas de inimigos até chegar aos chefões. Death or Treat chegará primeiro no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store, com versões para PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch planejadas para o futuro.